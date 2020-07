Fico: Bolo by pre mňa veľkým potešením, keby bol Blaha vo vedení Smeru-SD

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Pre predsedu Smeru-SD Roberta Fica by bolo veľkým potešením, keby bol súčasťou vedenia strany poslanec Ľuboš Blaha. Povedal to na utorkovej tlačovej konferencii v parlamente. Dodal, že by s Blahom rád pracoval, keby ho aj na sneme potvrdili do funkcie podpredsedu.