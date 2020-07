Tehotná Beňová (51) posiela drsný odkaz neprajníkom: Schytal to aj Flašík, exmanžel sa kajá

Pondelkovou "správou dňa" bolo rozhodne tehotenstvo 51-ročnej europoslankyne Moniky Beňovej. "Pekný pondelok, milí priatelia. Chcela som, aby to ostalo v našej intímnej rodinnej zóne trochu dlhšie, ale tak Plus1 to zmenila a tak by sme sa chceli podeliť s tými z vás, ktorí nám to prajete, o našu nesmiernu radosť a šťastie z očakávaného rozšírenia našej rodinky. Čakáme dieťatko, dcérku, som v 6.mesiaci a cítim sa naozaj fantasticky," napísala nastávajúca mamička na sociálnej sieti.

K tehotenstvu sa vyjadril aj jej bývalý manžel Fedor Flašík. "Držím im palce, nech sú obe zdravé a šťastné," napísal Flašík pre Topky.sk. Tehotnú Beňovú však očividne niečo veľmi rozzúrilo, lebo v utorok na svojom exmanželovi nenechala ani nitku suchú.

Krásny deň, priatelia. Ešte raz velikánske ĎAKUJEM za včerajšok vám všetkým a aj médiám, ktoré rešpektovali moju prosbu... Uverejnil používateľ Monika Beňová Pondelok 13. júla 2020

"Ako som už včera bola písala, v mojom živote je všetko ako má byť, a ja to prežívam nielen s nesmiernym šťastím ale aj s pokorou. Jediný komu nie celkom rozumiem, je moj exmanžel, ktorý sa snaží získať kus bulvárnej “slávy” úplne za hranicou solídnosti. Sme rozvedení niekoľko rokov a ešte dlhšie spolu nežijeme, ja jeho život a ani jeho vzťah s partnerkou nekomentujem, naopak, vždy keď potrebuje vychádzam mu v ústrety. Som totiž toho názoru, že bývalí partneri by si mali zachovať slušnú úroveň komunikácie aj vzhľadom na roky, ktoré spolu prežili. Som zjavne statomódna. Zrejme si niektorí EX potrebujú pofúkať takto vlastné ego alebo sa pripomenúť verejnosti," napísala Beňová.

Fedor Flašík však netuší, čo sa mohlo jeho exmanželky dotknúť. "Netuším, ak sa jej niečo dotklo, tak ma to mrzí. Prajem jej a dcérke zdravie, śťastie a lásku," povedal Flašík.

Odkaz "hejterom"

Beňová poslala štipľavý odkaz aj všetkým neprajníkom. "Toto je moj život, od nikoho neočakávam, že ho bude žiť za mňa. Robím svoje vlastné rozhodnutia a diskutujem o nich len so synom a s partnerom. Lebo len oni dvaja v tejto chvíli patria do mojho života. Nechcem od nikoho nič, len pokoj a pohodu, ak chce byť niekto zlostný a nepríjemný, nech sa páči, máte vlastné životy, rodiny a fejsbukový profil," odkázala tehotná europoslankyňa s tým, že svojho syna vychovala dobre ako 19-ročná. "A vychovám aj svoju dcéru, teraz v zrelom veku, rovnako dobre," dodala Beňová.