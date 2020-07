Kritika Smeru pokračuje! Korčok by mal podľa Fica zvážiť zotrvanie vo funkcii: Británia nám vraj neverí

Ministerstvo "politicky" motivovanú kritiku odmieta. „Je to obrovské zlyhanie rezortu ministerstva zahraničných vecí. Také zlyhanie, že by mal zvážiť minister ďalšie zotrvanie vo svojej funkcii," skonštatoval Fico.

Tisíce ľudí vystavil nepríjmeným procesom

Poukázal na to, že vystavil tisíce ľudí, ktorí chcú zo Slovenska cestovať do Británie, nepríjemnému procesu a procedúram. Upozornil, že ak sa chce niekto dostať do Veľkej Británie zo Slovenska, bude musieť absolvovať 14-dňovú karanténu. „Čo je v podmienkach Británie veľmi náročne, komplikuje to rodinný, pracovný a študijný život a je to obrovský zásah,“ poznamenal šéf Smeru.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Rezort diplomacie kritizoval za nečinnosť, aj za to, že namiesto toho, aby sledoval veci sa venuje Venezuele. Korčokovi zároveň vyčítal, že je v zahraničnej politike príliš orientovaný na západ. „Mysleli sme, si že dôležitú destináciu ako Veľká Británia si strážime 24 hodín denne,“ poznamenal Fico. Považuje za dôležité zistiť, prečo Británia Slovensko nezaradila na zoznam bezpečných. Myslí si, že Británia slovenskej vláde neverí.

Ministerstvo odmieta politicky motivovanú kritiku

Ministerstvo zahraničných vecí vo svojom stanovisku uviedlo, že dôrazne odmieta politicky motivovanú kritiku predstaviteľov Smeru v tejto otázke. „Keďže každá krajina, tak ako Slovensko, prijíma svoje suverénne rozhodnutia a aj my sme boli v ostatnom období predmetom kritiky od ostatných štátov pre naše reštriktívne opatrenia. Rovnako nenesieme zodpovednosť za to, že si predseda zahraničného výboru NR SR celú záležitosť všimol až po týždni,“ informovalo ministerstvo.

Zdroj: Topk/Ján Zemiar

Rozhodnutie Veľkej Británie nezaradiť Slovensko medzi bezpečné krajiny, nepovažuje ministerstvo vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku, za opodstatnené. „Z tohto dôvodu rezort slovenskej diplomacie okamžite uskutočnil, ako v Londýne tak aj v Bratislave, opakované intervencie s cieľom prehodnotiť britský postoj. Britská diplomacia ubezpečila, že urobí vo veci maximum, avšak s tým, že ide o rozhodnutie zdravotníckych orgánov Veľkej Británie,“ skonštatovalo ministerstvo. Deklaruje, že diplomaticky koná a robí maximum pre zmenu britského postoja. Podotýka však, že tak ako nemá vplyv na rozhodnutia slovenských epidemiológov, nemá vplyv ani na rozhodnutia epidemiológov iných krajín.

Rezort zahraničných vecí pripomína platnosť odporúčania necestovať do Veľkej Británie, ktorú slovenskí epidemiológovia nezaradili medzi bezpečné krajiny. „Ak sa občania rozhodnú napriek tomu cestovať, musia v tejto krajine nateraz počítať s obmedzeniami, ktoré veríme, britská strana čoskoro vo vzťahu k SR odstráni,“ podotklo ministerstvo.