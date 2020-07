Šokujúce konanie bratislavských policajtov! FOTO Kriminalisti pózovali so spútaným mužom ako s trofejou

BRATISLAVA - Toto prehnali! Bratislavskí policajti zrejme nezvládli nával emócii z úspechu po zadržaní hľadaného muža. Silný životný moment sa rozhodli zvečniť. Strážcovia zákona si však neurobili štandardné fotografie zo zásahu ako ich poznáme z policajného facebooku. Svoj vzor si trojica mužov s označením polícia, našla vo fotografiách lovcov chránených zvierat v Afrike, či v snímkach amerických vojakov s väzňami v Guantáname. Topky.sk získali momentku, na ktorej si bratislavskí kriminalisti doslova zapózovali so zadržaným mužom, ako so svojou korisťou.

Vo februári 2020 vydal Okresný súd Bratislava V zatýkací rozkaz na istého Ladislava. Tridsaťdvaročný muž bol odsúdený za to, že šoféroval auto napriek zákazu. Súd ho uznal vinným pre marenie výkonu úradného rozhodnutia. Aby si zapamätal, že súdne rozhodnutie nie je len nejaký zdrap papiera, dostal trest odňatia slobody na 6 mesiacov.

Ladislav však do výkonu trestu nenastúpil a stal sa z neho celoštátne hľadaný „zločinec“. Po necelých troch mesiacoch pátrania získali policajti odboru kriminálnej polície KR PZ v Bratislave informáciu o tom, že hladaný Ladislav má prísť na istú autoumyváreň na Račianskej ulici v Bratislave. Informácie, ktoré policajti získali sa skutočne potvrdili. Ladislav sa v blízkosti autoumyvárne skutočne objavil. Keď však spozoroval policajtov, dal sa na útek a muži zákona ho začali prenasledovať.

"Ladislav D. viedol po neupravenej štrkovej ceste vozidlo vo vysokej rýchlosti, čím spôsobil kolíziu s iným osobným motorovým vozidlom. Po kolízii Ladislav D. vyskočil s vozidla a rozbehol sa po železničných koľajach, kde ho vyzvali „polícia stoj“ a prenasledovali túto osobu nakoľko vedeli, že je na osobu vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody. Osoba sa po krátkom behu po koľajach potkla o podval a padla na štrk. V tom dobehli túto osobu a nakoľko mala tendenciu ujsť, boli jej priložené putá,“ píše sa oficiálnom policajnom zázname o zadržaní Ladislava. Z

policajnej zvodky zo zásahu sme sa ešte dozvedeli, že auto, ktorým sa dal hľadaný muž pred policajtmi na útek, šoféroval bez súhlasu jeho majiteľa a mal pri sebe bielu kryštalickú látku. Celý záznam o zadržaní Ladislava sa končí tým, že v čase 23:40 bol muž odovzdaný do výkonu trestu v Justičnom paláci v Bratislave.

V úradnom zázname sme sa však nedočítali nič o tom, že kriminalisti si po úspešnom zásahu urobili spoločnú momentku do súkromného archívu. Spútaného muža pohodeného na zemi si najskôr odfotili len tak opretého o auto, aby mali pamätnú snímku. Čo by to však bolo za spomienkovú fotografiu, keby sa so spoločným „úlovkom“ nezvečnila aj trojica maskovaných mužov s označením polícia na pravej ruke.

Vydarený trojlístok sa postavil vedľa seba tak, aby v kompozícii bolo jasne vidieť ich spoločnú „trofej“ - na zemi spútaného Ladislava. Zaujímalo nás, či aj vedenie bratislavskej polície prežívalo zadržanie muža, ktorý šoféroval napriek zákazu, tak ako zasahujúci policajti. Chceli sme teda vedieť, či boli kriminalisti za svoj úspech nejako odmenení.

„Zadržanie osoby realizovali policajti odboru kriminálnej polície KR PZ v Bratislave v súčinnosti s policajtmi OKP OR PZ v Bratislave III. Služobný zákrok bol vykonaný na základe vlastnej operatívno – pátracej činnosti a to bezprostredne po získaní informácii s presunom na miesto za účelom zadržania osoby. Policajtom za zadržanie muža a vykonanie služobného zákroku nebola udelená odmena,“ napísali nám v oficiálnom stanovisku polície. O reakciu na fotografie zasahujúcich policajtov so spútaným mužom sme požiadali Krajské policajné riaditeľstvo v Bratislave aj Ministerstvo vnútra.