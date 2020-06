KORONAVÍRUS Prezidentka poďakovala učiteľom za odvahu pri hľadaní nových foriem vyučovania

BRATISLAVA - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa poďakovala učiteľom za odvahu a tvorivosť pri hľadaní nových foriem vyučovania. Hlava štátu to uviedla na sociálnej sieti. Ako tvrdí, školský rok 2019/2020, ktorý sa v utorok končí, bude pamätným.

Vďaku vyjadrila Čaputová aj rodičom za trpezlivosť počas práce z domu, "ktorá bola aj pre nich tak trochu školou", a žiakom za disciplínu, bez ktorej by to podľa prezidentky nešlo.

Čaputová poznamenala, že končiaci sa školský rok bol iný ako ten vlaňajší. "Občas ste všetci museli siahnuť na dno svojich síl a hľadať riešenia aj tam, kde na prvý pohľad žiadne nie sú," povedala. Zároveň vyjadrila rešpekt učiteľom, vedeniam škôl aj slovenského školstva, že sa v ťažkej situácii sústredili na to podstatné a "do novej situácie pre svojich zverencov vyšliapali nové cesty". Prezidentka všetkým želá, aby si počas letných prázdnin odpočinuli a načerpali silu do nového školského roka.

Viac ako 680.000 žiakov 3224 základných a stredných škôl na Slovensku si v utorok prevzalo vysvedčenia. Ich odovzdávaním sa oficiálne ukončil školský rok 2019/2020, ktorý v druhom polroku poznačila koronakríza.