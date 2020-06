Ján Mazák v novej funkcii, stal sa novým šéfom súdnej rady

V prvom rade sa chce Mazák sústrediť na to, čo je nevybavené, nerozhodnuté a zameškané na súdnej rade, aj na požiadavky krajských a okresných súdov, Najvyššieho súdu SR a ministerky spravodlivosti. Mazák potrebuje podľa vlastných slov zistiť, v akom stave je agenda, roztriediť ju, v krátkej dobe vybaviť a nabehnúť na bežný režim rady.

"Súdna rada je pod veľkým tlakom a okrem bežných kompetencií sa musí zaoberať tým, čo sa deje v justícii s osobitným sústredením sa na kriminálne a negatívne javy a niektorých, ktorí sú vo väzbe, niektorí sú stíhaní alebo podozrievaní," povedal.

Mazák podotkol, že chce všetko robiť inak ako jeho predchodkyňa. "Budem sa usilovať o to, aby celá Súdna rada SR pracovala, a aby som bol skutočne moderátor a koordinátor," podotkol Mazák. Chce ponúkať súdnej rade riešenia, návrhy či podnety na legislatívu. Plánuje sa taktiež pokúsiť presunúť organizačnú administratívu na seba. Členov bude zapájať len do rozhodovacích procesov alebo do toho, čo si budú želať.

Nový predseda uvažuje aj o novom rokovacom poriadku. Chce, aby tam bolo obmedzenie, ktoré bude brániť tomu, aby sa na zasadnutiach rozprávalo o veciach, ktoré nesúvisia s predmetom konania. Opatrenia na zvýšenie dôveryhodnosti súdnictva sú podľa Mazáka najťažšou výzvou pred súdnou radou a súdnictvom. Skonštatoval, že bude dbať na záujmy členov a členiek súdnej rady, na ich nezávislosť a nestrannosť a bude ich chrániť.

"Presvedčím ich, že žiť v prostredí, ktoré je naozaj nestranné, nepodlieha žiadnym tlakom, nepodlieha túžbe zavďačiť sa mocným a bohatým, je úplne komfortné," hovorí Mazák. Dodal, že ak by mu sudcovia a sudkyne nedôverovali, tak sa funkcie vzdá. Taktiež chce úzko spolupracovať so Združením pre otvorenú justíciu.

Mazák vo funkcii vystriedal Lenku Praženkovú, ktorá z pozície odstúpila. Navrhli ho nominanti zo všetkých zložiek moci, teda členovia súdnej rady volení sudcami, parlamentom a vymenovaní vládou a prezidentkou. Pod návrh sa podpísali Elena Berthotyová, Alena Svetlovská, Juraj Kliment a Miloš Kolek. Mazák bol v minulosti okrem iného predsedom Ústavného súdu SR, radil aj niekdajšiemu prezidentovi Andrejovi Kiskovi.

Profil nového predsedu Súdnej rady Jána Mazáka

Ján Mazák sa narodil 12. júna 1954 v Košiciach. Gymnázium vychodil vo svojom rodnom meste, v ktorom aj v roku 1973 začal študovať na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ).

Po ukončení vysokoškolských štúdií nastúpil v období 1978 - 1980 ako právny čakateľ Krajského súdu v Košiciach. V roku 1980 zvolili Mazáka za sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach, kde sa o tri roky neskôr stal námestníkom predsedu súdu pre trestný úsek a od roku 1987 pôsobil ako námestník predsedu súdu pre občianskoprávny úsek. V roku 1990 sa stal predsedom mestského súdu v Košiciach.

Mazák pôsobil zároveň ako vysokoškolský pedagóg na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde habilitoval v roku 1999 a získal titul docent občianskeho práva. V roku 2004 ho vymenovali za mimoriadneho profesora európskeho a o tri roky neskôr za profesora občianskeho práva. Súčasne pôsobil v rokoch 1993 až 1998 aj ako advokát.

V roku 1998 sa stal štátnym tajomníkom Ministerstva spravodlivosti SR a podpredsedom Legislatívnej rady vlády SR. Tieto posty zastával do roku 2000. Mazák vykonával od 22. januára 2000 do 30. septembra 2006 funkciu predsedu Ústavného súdu SR. Od 7. októbra 2006 do 7. októbra 2012 bol generálnym advokátom na Súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu.

Koncom mája 2014 ho novozvolený prezident Andrej Kiska predstavil ako jedného zo svojich poradcov a koncom januára 2015 zvolila Súdna rada Mazáka za kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu.

Poslanci Národnej rady SR 23. apríla 2020 zvolili Mazáka za člena Súdnej rady. V súčasnosti pôsobí aj ako profesor na Ústave medzinárodného práva a európskeho práva na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Je autorom viacerých monografií a mnohých vedeckých prác i odborných článkov, ktoré publikovali doma i v zahraničí. Okrem iného je autorom prvej slovenskej učebnice občianskeho procesného práva.