Poliaci si dnes volia prezidenta: Matovič verí, že si voľby užijú ako najväčší sviatok demokracie

BRATISLAVA - Slovenský premiér Igor Matovič (OĽaNO) verí, že Poliaci si "vo veľkom užijú" nedeľné prezidentské voľby, a to tak, "ako sa patrí". Uviedol to na sociálnej sieti.

Voľby predseda vlády SR označil za "najväčší sviatok demokracie". Spolu s komentárom zverejnil aj spoločné fotografie z júnového stretnutia premiérov krajín V4 v Lednici v Českej republike. Voliči v Poľsku volia v nedeľu nového prezidenta. Vyberajú si spomedzi 11 kandidátov, ktorými sú výlučne muži. Svoje volebné právo môže využiť viac ako 30 miliónov voličov, pre ktorých je pripravených 27.000 volebných miestností.

Oficiálne výsledky by mali byť známe do stredy. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole volieb viac než 50 percent hlasov, bude sa 12. júla konať druhé kolo. Za favorita volieb je považovaný úradujúci prezident, 48-ročný Andrzej Duda, ktorý má podporu vládnej konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Jeho najsilnejším vyzývateľom je 48-ročný varšavský primátor Rafal Trzaskowski, ktorého do volieb delegovala proeurópska a propodnikateľská Občianska koalícia (KO).