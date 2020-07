Matovič o opatreniach, rúšok sa nezbavíme! Rozohnili ho futbaloví fanúšikovia: Toto je cesta do pekla

BRATISLAVA - Premiér dnes po stretnutí s konzíliom odborníkov odprezentoval najnovšie opatrenia. Zo zoznamu bezpečných krajín vypadli dve, no niekoľko ďalších naopak pribudlo. Igor Matoviča zároveň pobúrilo správanie fanúšikov na futbalovom zápase, sedenie na štadiónoch sa zrejme bude meniť. Ohrozená je aj kapacita divákov.

Zoznam menej rizikových krajín sa zúži o Bulharsko a Čiernu Horu. Rozšíri sa o krajiny ako Holandsko, Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Írsko. Z krajín mimo Európskej únie sú to Austrália, Nový Zéland, Japonsko, Južná Kórea a Čína. Informoval o tom premiér Igor Matovič po štvrtkovom konzíliu epidemiológov a infektológov. Hlavný hygienik Ján Mikas podotkol, že zoznam sa môže naďalej meniť na základe aktuálnej situácie. ​„Je to zoznam krajín, do ktorých je menšie riziko cestovať,“ povedal premiér.

Nariadenie vydá Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zrejme v pondelok (6. 7.). Platiť by mohlo od ranných hodín. Mikas priblížil, že zmeny by sa tak dotkli občanov, ktorí sa vrátia z Bulharska a Čiernej Hory od tohto dňa. Mapu rizikových krajín budú podľa jeho slov prehodnocovať približne každé dva týždne, aby dovolenkári vedeli lepšie zvážiť svoju cestu. Odborníci v tejto súvislosti vyzvali ľudí, aby zvážili cestu do zahraničia, ako aj spôsob dopravy či ubytovanie. Epidemiologička Mária Štefkovičová apelovala na ľudí, aby pri príchode z rizikovejších krajín dodržiavali nariadenia platné na Slovensku. "Títo ľudia sú povinní dodržať päťdňovú karanténu a na jej konci sa dať otestovať. Otestovanie im zabezpečí regionálny úrad verejného zdravotníctva," zdôraznila.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

V júni bolo podľa jej slov na Slovensku viac ako 130 nových ochorení, z toho 63 tvorili importované prípady. "Import bol jednak z krajín s vysokým rizikom, ale sčasti aj z krajín s nižším rizikom," podotkla. Priblížila že z vysokorizikových krajín bolo najviac prípadov z Ukrajiny a Veľkej Británie. Podotkla, že úplne neriziková krajina neexistuje. Poukázala na importované prípady z Českej republiky (17), Nemecka (3) a Rumunska (1). Infektológ Pavol Jarčuska podotkol, že treba zvážiť aj cestu do Chorvátska. Poukázal na dve lokálne ohniská nákazy, a to Záhreb a Osijek. "Aj Chorvátsko je už na hranici žltej karty, tam je veľmi dramatický nárast," uviedol. Apeloval na občanov, aby sa nechali otestovať, ak sa vrátia z rizikovejších krajín alebo aj ich regiónov.

Najlepšie je zostať doma

"Najlepšie je zostať doma, lebo zatiaľ sme na tom z Európy najlepšie," poznamenal premiér. V súvislosti s vyššou mierou nákazy z Českej republiky upozornil na opatrnosť najmä v oblastiach Prahy a Sliezska. Dodal, že rokovanie konzília pokračuje. Hovoriť by mali aj o prípadnom zrušení povinného testu na COVID-19 pri príchode z rizikovejších krajín. "Povinná by bola päťdňová karanténa a štátom preplatený test na piaty deň," uviedol.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Mikas v súvislosti so situáciou v zahraničí a návratom Slovákov pripustil, že uvažujú aj o e-karanténe. "Všetko bude stáť na ľuďoch. Môžeme mať napísané opatrenia a podmienky, ale ľudia, ktorí by chceli obísť hranice, ich obídu," skonštatoval. Dodal, že komunikovať mienia so starostami obcí, políciou, mimovládnymi organizáciami. Apeloval aj na občanov, aby upozornili svojich susedov, ktorí sa vrátili z takýchto krajín, že sa majú nahlásiť na regionálnych úradoch a nechať sa otestovať.

Sedenie na hromadných podujatiach sa mení

Matovič zároveň kritizoval včerajší futbalový zápas medzi Dunajskou Stredou a Slovanom Bratislava. Fanúšikovia nedodržali odporúčania hlavného hygienika a šachovnicové sedenie odignorovali. „Presne takto si to pokaziť môžeme,“ povedal premiér.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Toto je cesta do pekla,“ dodal. Zápas sledovalo 6 120 divákov. Odteraz bude musieť byť každý druhý rad voľný, rozhodli odborníci. Ak to nebude fungovať, športové podujatia sa zrušia. „Lebo je to neúmerné riziko,“ povedal premiér. Matovič tiež dodal, že nosenie rúšok sa upravovať nebude, ich povinné nosenie v interiéri naďalej platí.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kontroverzný futbalový zápas

Predseda vlády prezentoval na tlačovej konferencii fotografiu divákmi zaplnenej tribúny, kde nebolo dodržané šachovnicové sedenie. „Čo sa týka zápasu v Dunajskej Strede, naozaj nás veľmi mrzí, že došlo k niečomu takému. Keď sme sa snažili zjemniť opatrenia, nepredpokladali sme, že ľudia budú takto nezodpovedne postupovať. Tento prípad budeme musieť samozrejme riešiť s regionálnou hygieničkou. Dúfam, že nájdeme oporu aj u organizátorov, aby sa takéto veci do budúcna nestávali, aby sme naozaj nemuseli prijímať opatrenia, ktoré by boli nepopulárne pre šport i fanúšikov samotných,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Od 1. júla sú na Slovensku povolené športové súťažné podujatia s viac ako tisíc účastníkmi za podmienky dodržania šachovnicového sedenia. Športové kluby môžu za dodržania tejto požiadavky a zabezpečenia kontrolovaného vstupu a výstupu návštevníkov naplniť tribúny maximálne do 50 percent kapacity štadióna. Konzílium odborníkov tak vyhovelo požiadavkám športových zväzov, ktoré apelovali na vládu, aby zvýšila počet účastníkov na súťažných podujatiach.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Premiér tiež informoval, že organizovať sa budú môcť aj také podujatia nad 1000 účastníkov, kde nie je zabezpečené sedenie. Organizátor bude musieť zabezpečiť maximálny počet účastníkov, a to desať štvorcových metrov na návštevníka. Plocha bude musieť byť rozdelená na sektory, povinne bude kontrolovaný vstup, kontrolovať sa má tiež vstup i výstup do sektora a z neho. V jednom sektore bude môcť byť maximálne 1000 ľudí, a vstupenky sa budú môcť predávať len online.