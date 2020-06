V júli by sme mali ohlásiť dohodu na 13. dôchodkoch, hovorí Matovič

BRATISLAVA - V priebehu júla by mala vládna koalícia oznámiť dohodu na tom, akým spôsobom sa vyrovná so záväzkom vyplatiť na konci roka 13. dôchodky. Tie schválila ešte predchádzajúca vláda krátko pred parlamentnými voľbami. V Sobotných dialógoch RTVS to avizoval premiér Igor Matovič (OĽaNO).

“Rysuje sa tá dohoda tak, že zrejme to nebude v plnej výške, bude to v menšej výške, ale popri tom vyjdeme v ústrety ľuďom zrušenými doplatkami za lieky, konkrétne dôchodcom, alebo bezplatnou MHD, vlakmi a autobusmi,” priblížil predseda vlády. Koalícia sa podľa neho snaží zachrániť aspoň niečo zo sľubov, na ktoré neboli vyčlenené žiadne peniaze v rozpočte. “Treba ľuďom povedať, ako na tom v tej spoločnej špajze sme, na čo tento rok máme, s čím ľudia počítať môžu a s čím by nemuseli,” doplnil Matovič.

V súvislosti s opakujúcou sa kritikou o pomalej štátnej pomoci v čase koronakrízy premiér upozornil, že nechce zachádzať do kompetencie ministra práce, ktorý to má na starosti. V porovnaní s okolitými krajinami na tom však bolo Slovensko podľa neho dobre. “Na môj vkus to trvalo dlho, ale keď mi minister práce povie, že máme informačný systém z roku 5… Niekto tu rozkradol miliardu eur na informatizáciu a v tejto núdzovej situácii, keď sme to potrebovali, sme zistili, že peniaze sú rozkradnuté a muselo sa to robiť na kolene,” upozornil Matovič.

Nesúhlasí tiež s tými, ktorý namiesto konštruktívnej kritiky len vláde odkazujú cez médiá. Podľa Matoviča sa “permanentne, každé dva dni” stretávajú so zamestnávateľmi, odborármi, ekonomickými odborníkmi. “Vkuse na tom robíme. Potom sú ľudia, ktorí robia politiku v takejto vážnej chvíli a miesto toho, aby pomohli, kritizujú cez médiá,” dodal.

Premiér chce počas leta s verejnosťou diskutovať o reformách

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) by chcel počas leta s verejnosťou diskutovať o možných reformách na Slovensku. Každý deň by bol podľa jeho slov venovaný konkrétnej problematike. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Ako príklady oblastí reforiem uviedol automobilový priemysel, rómsku otázku, digitalizáciu či školstvo. "Sme bohatá krajina na spodné vody, ale my nemáme odkanalizované domácnosti. Alebo niekde máme natiahnutú kanalizáciu cez dedinu a ľudia na ňu nie sú napojení," povedal. Reformy by umožnili spustiť prípadné financie z európskeho balíka.

Predseda vlády sa dotkol aj témy výmeny ľudí vo vysokých funkciách. Za vhodný nepovažuje spôsob, akým odvolal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) generálneho riaditeľa Národného ústavu detských chorôb Ladislav Kuželu. "To si myslím, že nie je správne, aj som pánovi ministrovi volal a povedal som mu, aby hovoril s ľuďmi ako s ľuďmi," komentoval. Do vládnej komisie by nemenoval Marcela Slávika. "Nemyslím, že on je ten najvhodnejší, ktorý by tam mal byť," dodal.