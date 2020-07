Krajčího návšteva v Rusku vyvolala otázniky: Falošný pozorovateľ volieb! Je to nadrezortný problém

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí

Zdroj: SITA/AP Photo/Branislav Bibel

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Marek Krajčí z OĽaNO v týchto dňoch čelí nečakanej kauze, ktorá súvisí s voľbami v Rusku. Krajčí tam bol údajne vyslaný ako pozorovateľ volieb a nebolo to raz. Stalo sa tak v rokoch 2017 a 2018. Ten vtedy uviedol, že na pozorovanie volieb ho vyslala Rada Európy, no ukazuje sa, že to tak nebolo.