KORONAVÍRUS je rovnako nebezpečný: Zmenila sa epidemiologická situácia, odkázal Krajčí

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR bude podľa jeho slov sledovať aj naďalej situáciu v okolitých krajinách a tzv. bezpečných krajinách. Odporúča to aj dovolenkárom. Za najrozumnejšie stále považuje dovolenku na Slovensku. "Situácia na Slovensku je stále veľmi dobrá," povedal.

Poukázal na to, že keďže viaceré krajiny prijali protiepidemiologické opatrenia a vedia, ako používať ochranné pomôcky, nepredpokladá sa šírenie nového koronavírusu tzv. komunitným prenosom. Podľa Krajčího sa však nedá vylúčiť, že druhá vlna pandémie sa do niektorých krajín dostaví. Predpovedať situáciu považuje nateraz za predčasné

Minister však odporúča v prípade dovolenky v zahraničí cestu za prírodou, a nie za sociálnymi kontaktmi. Relatívne bezpečnými sa podľa neho nateraz zdajú Grécko a Cyprus. "V Chorvátsku a Bulharsku, žiaľ, počty pozitívne testovaných teraz stúpajú," komentoval. V budúcich dňoch očakáva masívnejšie testovanie v Čadci. Pripustil, že počas nedele (28. 6.) sa testovalo menej. "Testovacie prevádzky nie sú veľmi aktívne. Aj u nás sa v nedeľu testujú len vyslovene akútne prípady, ktoré si vyžadujú nevyhnutné testovanie v nemocniciach," uviedol.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Na margo uvoľnenia podmienok platných od stredy povedal, že hromadné podujatia treba navštevovať s veľkým rešpektom, no pokiaľ sa dá, radšej to nerobiť. "Pokiaľ si na takéto podujatie niekto kúpil lístok, tak naozaj prísne dodržiavať stanovené kritériá, ktoré sú dané," dodal. Situáciu by mali kontrolovať hygienici z regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Krajčí tiež dodal, že pripravujú legislatívu, ktorá by umožňovala za pomoci mobilného operátora zistiť, odkiaľ daný človek prichádza. Priblížil, že pokiaľ by prišla na Slovensko osoba z nie bezpečnej krajiny a legislatíva by to umožňovala, bolo by možné ju kontaktovať, či splnila podmienky, ktoré SR má.