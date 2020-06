VIDEO Zásadné vyhlásenie Kollára ku kauze plagiátorstva: V politike nebudem používať titul magister

VIDEO Tlačové vyhlásenie Borisa Kollára:

Kollár svoje meškanie na konferenciu zdôvodňuje tak, že stratil dokumenty. "Poznáte ma ako človeka. Myslím, že 30 rokov sa moje súkromie premieľa. Každý vie, čo som robil," začína otvorene Kollár. "Urobil som všetko preto, aby som sa z toho života vymanil. Založil som úspešné firmy, ktoré fungujú dodnes a dávajú práce stovkám ľuďom," pokračuje Kollár.

Nejde o tituly, argumentuje Kollár

"Všetky voľby sú o emóciách. Nie o tom, koľko máte titulov pred menom alebo za menom. Buď vám ľudia veria, alebo nie," uvádza Kollár. Ten číta stanovisko školy v Skalici, ktorá potvrdzuje ukončenie a absolvovanie štúdia Borisa Kollára. Popisuje, že skúšky boli vymenované v riadnych termínoch a zákonných lehotách. "Išlo o protokoly o originalite, posudkoch školiteľa a oponenta. Pri hodnotení sa použila bodová úroveň," hovorí Kollár, pričom túto bodovú úroveň rozdal novinárom.

"Za kontrolu originality nesie zodpovednosť ministerstvo školstva a nie vysoká škola v Skalici," číta Kollár vyhlásenie skalickej vysokej školy. Kollár pokračuje v čítaní stanoviska školy, podľa ktorej Kollár získal a vyštudoval odbor na tejto vysokej škole v súlade s danou legislatívou. Stanovisko pritom vypracoval Kollárov školiteľ práce Jozef Minďáš.

Kollár mal súhlas od školiteľa použiť jeho závery

Kollár opäť listuje prácou a ukazuje vyznačené miesta podľa harwardského systému, ktoré boli podľa jeho slov citované a jasne vyznačené. "Neukradol som ich, ale vyznačil som, odkiaľ som čerpal podľa harwardského systému," povedal Kollár. Minďáš podľa neho súhlasil s tým, že mohol jeho závery zo štúdie použiť do diplomovej práce. "Plagiát je to vtedy, ak od autora nemáte súhlas, ale docent Minďáš mi toto povolenie dál," obhajuje prácu Kollár.

Predseda parlamentu podľa vlastných slov včera telefonoval s istým ústavným právnikom, ktorého nemenoval. Podľa neho získal titul v súlade so všetkými pravidlami slovenského školského systému, a teda legálne. "Nebudem ho menovať, ale vy si ľahko zistíte jeho (právnika pozn. red.) meno," povedal Kollár. "Nikto ma neoslovuje pán magister, ale jednoducho - Boris. To nie je o tituloch," povedal Kollár po boku svojho billboardu z volebnej kampane.

"Vláda musí byť v týchto dňoch stabilná. Hlavne, keď sa na nás blíži jesenná, masívna ekonomická kríza. Keď sú tu nejakí skrachovaní politici, ktorí sú sklamaní z toho, že sa nedostali do parlamentu, to je už ich vec," odkázal pravdepodobne predstaviteľom zo strany SPOLU Boris Kollár.

Titul používať nebude

Kollár však záver tlačovky nenechal bez čerešničky na torte a ku kauze napokon zaujal záverečné stanovisko, ktorým skončil. "Preto som sa rozhodol, že od tohto dňa budem používať výhradne len meno Boris Kollár, lebo stále ostávam Borisom," ukončil tlačovú konferenciu teatrálnym odchodom Kollár s tým, že titul magister už vraj nepoužije v politickom živote. Po tom, ako bola veľká časť práce opísaná sa však nemieni ospravedlňovať, pretože sa vraj "nemá za čo".

Začalo to v utorok

Na to, že práca Borisa Kollára je plagiát upozornil šéf mimoparlamentnej strany SPOLU a pedagóg Juraj Hipš. "Viac ako polovica práce je odkopírovaná, je to plagiát. Čo je na ňom ešte veľmi zarážajúce, Boris Kollár tieto veci priamo bral bez uvedenia publikácie od svojho školiteľa Jozefa Minďaša, ktorý je rektorom vysokej školy v Skalici," vyhlásil počas utorkovej tlačovky Hipš. K nemu sa následne pridal bývalý šéf SPOLU Miroslav Beblavý, ktorý dokonca tvrdil, že takmer 100 percent Kollárovej diplomovky je plagiát.

Kollárova obrana

V ten istý večer sa Kollár postavil pred novinárov, kde čelil viacerým otázkam a viackrát skákal novinárom do reči. "Ak by som cez toto neprešiel, nepripustili by ma k záverečnej skúške. Neskladal by som skúšku z cestovného ruchu. Vy si hádam nemyslíte, že sa v cestovnom ruchu nevyznám," hovoril Kollár, ktorý argumentoval tlačivom o 24,45-percentnej zhode, ktorá je podľa jeho slov v poriadku. Vzápätí si však sypal popol na hlavu, keď odpovedal na otázku, prečo citoval niektoré pasáže z pozvánok do regiónu Kysúc, o ktorom mal záverečnú prácu.

"Možno som aj ja urobil chybu. Cez to všetko som prácu obhajil a zhoda je 24 percent. Áno, niektoré state som zobral z internetu, mal som vtedy veľa práce. Nie je to pekné, ospravedlňujem sa za to. Ale nie je to dôvod, aby som nepristúpil k záverečnej skúške a nespravil ju," priznal Kollár.

Premiér sa s ním rozprával

Na druhý deň prišlo k rokovaniu vlády, kde ministri a aj premiér čelili otázkam o Kollárovej diplomovke a ich odpovede boli prevažne zdržanlivé. „Otázke sa nevyhýbam, rovnako ani kolegovia. Dnes vám na to odpoviem, ale nie na tejto tlačovke,“ povedal najskôr Matovič. Večer sa však aj on postavil pred novinárov a povedal svoj názor.

"To, čo sa stalo, pre mňa odkrýva najpodstatnejší problém - úroveň nášho vysokoškolského vzdelávania. Nie všetci študujú kvôli vzdelaniu, ale kvôli tomu, aby mali titul, čo je obrovská hanba," vyhlásil Matovič s tým, že Kollára nebude odvolávať, pretože si myslí, že je dosť sebavedomý na to, aby vyvodil politickú zodpovednosť sám a okrem toho nechce "rozbíjať vládu".

Stretnutie s Kollárom skutočne prebehlo a Matovič o ňom informoval na sociálnej sieti, pričom sa do pár minút objavila pozvánka na dnešné zásadné vyhlásenie predsedu parlamentu. Premiér v statuse píše že debata "nebola márna".

Najviac sa doňho oprel minister Mičovský

Kým ostatní ministri, vrátane ministra školstva Branislava Gröhlinga, boli vo vyjadreniach zdržanliví a čakali na stretnutie Kollára s Matovičom, minister pôdohospodárstva Ján Mičovský rovno povedal, ako túto kauzu vníma.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Som tým sklamaný a myslím, že to je zásadný problém, ktorý nie je možné prejsť mlčaním. Spýtam sa na to," povedal ráznym tónom pred rokovaním vlády Mičovský. "Pokiaľ sa tieto veci dokážu v tom rozsahu, v akom boli publikované, myslím si, že pán predseda Kollár by mal urobiť zásadné politické rozhodnutie," povedal Mičovský. "Ja ako minister pôdohospodárstva možno nie som priamo ten, ktorý by mal tlačiť, ale myslím si, že pán Kollár by nemal byť predsedom národnej rady, ak je to pravda," dodal jednoznačné stanovisko Mičovský.

Koalícia má rôzne názory

V koalícii však silnie tlak aj kvôli tejto kauze, keď sa za Kollárovo odstúpenie postavila napríklad strana Za ľudí vo svojom vyhlásení, alebo keď sa poslanec Ondrej Dostál na sociálnej sieti vyjadril, že by mal Boris Kollár z čela národnej rady odstúpiť.

Predseda hnutia v tom však nie je sám. Pre podozrenia z plagiátorstva sa už tento týždeň výrazne riešila aj bakalárska práca Petry Krištúfkovej, ktorá predtým ešte odstúpila z postu vládnej splnomocnenkyne. Rovnako vzbudzuje podozrenie aj práca Petra Pčolinského, ktorý v práci uvádzal pasáže zo stránky referaty.sk bez udania zdroja.

Slovenská komora učiteľov je pobúrená

Svoje ku kauze diplomovej práce Borisa Kollára mala čo povedať aj Slovenská komora učiteľov (SKU). "Spoločnosť na Slovensku je opakovane traumatizovaná neetickým správaním politikov prichytených pri plagiátorstve. Nie je to tak dávno, čo SKU vyzývala bývalú ministerku školstva Martinu Lubyovú k maximálnej angažovanosti a zaujatiu jednoznačného postoja vo vzniknutej kauze plagiátorstva Andreja Danka. Pobúrenie učiteľskej obce, študentov aj občanov ostalo bez konkrétnych riešení. A história sa opakuje. Po voľbách, ktoré mali priniesť zmenu politickej kultúry, sme sa opäť stali svedkami dehonestácie vzdelania ako jednej z najvyšších hodnôt," píše sa vo vyhlásení SKU, ktoré vedie Vladimír Crmoman.

"Je neprípustné, aby sa podvádzanie pri písaní záverečných vysokoškolských prác ospravedlňovalo pracovným zaneprázdnením a nepoctivosť bola normou. Rezolútne odmietame akceptovať možnosť podvodu ako dôsledku zlého nastavenia vzdelávacieho systému. O to viac, ak to takto vysvetľuje jeden z najvyšších ústavných činiteľov. Táto kauza je v rozpore s programovým vyhlásením vlády o zvyšovaní úrovne školstva," vyhlasuje SKU.

"Vo vyspelých demokraciách je štandardom vyvodenie zodpovednosti už pri podozrení z podvádzania. Za adekvátnu odpoveď pre spoločnosť považujeme jasné preukázanie základnej politickej kultúry," uzavreli.