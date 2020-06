Sulíkovci si pozvali Borisa Kollára na klub: Chcú odpovede k jeho diplomovke

Sulíkovci to uviedli po tom, ako strana Za ľudí vyhlásila, že trvá na odchode Borisa Kollára z postu predsedu parlamentu. Rešpektuje, že pozícia patrí Sme rodina. O téme chce hovoriť na pondelkovej (29. 6.) koaličnej rade. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) odmieta reči o tom, že by chceli rozbiť vládnu koalíciu. Hovorí, že bránia princípy, s ktorými do politiky vstupovali.

Kollár už niekoľko dní čelí podozreniu z plagiátorstva. Kritizuje ho opozícia, niektorí koaliční kolegovia hovoria o vyvodení zodpovednosti. O kauze sa rozprával aj s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO), ktorý ho nevyzýval na odstúpenie. OĽaNO si Kollára tiež pozvalo na rokovanie klubu.

Podľa medializovaných informácií mal šéf parlamentu vo svojej záverečnej práci skopírovať niekoľko strán z publikácie svojho školiteľa, pod ktorého vedením diplomovku písal. Titul Kollárovi podľa súčasného zákona nemožno odobrať, čo potvrdil aj minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Ten chce preto do budúcna meniť zákon.