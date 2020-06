Tlak v koalícii na odchod Kollára rastie: Prvé reakcie na škandál s plagiátom, tvrdý odkaz ministra

Podľa našich informácií túto záležitosť riešia na koaličnej rade a koaliční partneri tlačia na to, aby Kollár odstúpil z postu predsedu parlamentu.

Odpor zo strany SaS

Hlavný odpor príchádza zo strany SaS, o čom svedčí aj status poslanca Ondreja Dostála, ktorý nesúhlasí s tým, aby bol na čele parlamentu človek s diplomovou prácou, ktorá je plagiát. "Boris Kollár by mal odísť z funkcie predsedu NR SR," vyjadril sa jednoznačne Dostál.

Krajčí si to musí naštudovať

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Medzi prvými, kto na túto tému odpovedal bol šéf zdravotného rezortu Marek Krajčí. "Žiaľ, nemám túto problematiku vôbec naštudovanú. Neviem na to zareagovať. Nemám to naozaj naštudované. Musel by som vedieť, o čo sa jedná," povedal dnes pred rokovaním vlády minister zdravotníctva.

Mičovský by v prípade potvrdenia plagiátu nechcel, aby bol Kollár naďalej šéfom NR SR

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Už oveľa priamejší bol šéf agrorezortu Ján Mičovský z OĽaNO. "Som tým sklamaný a myslím, že to je zásadný problém, ktorý nie je možné prejsť mlčaním. Spýtam sa na to," povedal ráznym tónom Mičovský. "Pokiaľ sa tieto veci dokážu v tom rozsahu, v akom boli publikované, myslím si, že pán predseda Kollár by mal urobiť zásadné politické rozhodnutie," povedal Mičovský. "Ja ako minister pôdohospodárstva možno nie som priamo ten, ktorý by mal tlačiť, ale myslím si, že pán Kollár by nemal byť predsedom národnej rady, ak je to pravda," dodal jednoznačné stanovisko Mičovský.

Krajniak opakoval dookola tú istú odpoveď

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Minister práce Milan Krajniak zo Sme rodina sa na dnešnom brífingu pred novinármi snažil vysvetliť to, že Kollár včera ukázal pomocou systému zhôd to, že nepodvádza. "Myslím si, že pán predseda Kollár včera ukázal oficiálny výstup z testu, ktorým sa hodnotia takéto práce. Myslím si, že ten výstup bol v poriadku," odpovedal Krajniak takmer na každú jednu otázku, ktorú mu na túto tému položili novinári.

Neprekáža mu ani to, že spomínaný systém nezahŕňa publikáciu, ktorú odkopíroval Kollár, a tak nemohol byť súčasťou zhody. "Tento systém sa používa oficiálne na územi Slovenskej republiky. Ja som napísal svoje štyri knihy a rovnako tak aj svoju prácu som si napísal sám," dodal Krajniak.

Opozícia očakáva ráznu reakciu

Opozičný poslanec parlamentu Richard Raši očakáva reakciu vládnej koalície i premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na medializované informácie o plagiátorstve pri diplomovej práci predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina). Verí, že sa premiér vyjadrí čím skôr. Dodal, že podľa zverejnených informácií je nespochybniteľné, že došlo k plagiátorstvu. Nepovedal, či bude s opozičnými kolegami žiadať o odchod Kollára z funkcie šéfa parlamentu. Poukázal na to, že ide o obrovský škandál.

Zdroj: Topky/Maarty

"Čakáme, aká bude reakcia, pretože líder koalície, premiér Matovič má vystúpiť so zásadným nekompromisným postojom, ktorý deklaroval celú svoju predvolebnú kampaň," povedal v stredu novinárom Raši s tým, že hnutie Sme rodina sa v minulom volebnom období podpísalo pod návrh na odvolanie Andreja Danka z postu predsedu parlamentu pre jeho rigoróznu prácu. "Čakáme na vyjadrenia, ale v každom prípade je to obrovský škandál," dodal Raši.

Mimoparlamentné KDH uviedlo, že ak sa potvrdia informácie o plagiátorstve Kollára, mal by bez váhania a výhovoriek odstúpiť. "Nemal by zabúdať na to, že aj on vyzýval na odstúpenie svojho predchodcu Andreja Danka za falošnú prácu," uviedlo hnutie. Informoval o tom Stano Župa z komunikačného oddelenia KDH.

Europoslanec Michal Šimečka by ocenil, keby na túto kauzu zareagoval aj premiér Matovič a minister školstva Gröhling.

Kollár sa bráni

Podľa medializovaných informácií mal Kollár vo svojej záverečnej práci skopírovať niekoľko strán z publikácie svojho školiteľa, pod ktorého vedením diplomovku písal. Ten ju podľa Denníka N nedal Kollárovi prerobiť, ale umožnil mu v roku 2015 získať magisterský diplom na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici. Denník označil Kollárovu 58-stranovú prácu za plagiát. Kollár sa už včera na sociálnej sieti a aj na tlačovom brífingu bránil počtom percent pri zhode práce.