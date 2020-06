Prezidentkin odkaz milovanému mužovi jej života: FOTO Slová vďaky v emočnom statuse!

BRATISLAVA - Prezidentka Zuzana Čaputová sa ponorila do spomienok! Počas nedeľného Dňa otcov aj ona, podobne ako všetci ostatní na svete, zablahoželala svojmu otcovi Štefanovi Strapákovi. Na sociálnej sieti mu poslala srdečný odkaz. Nechýbala ani spoločná fotografia!

Deň otcov si nenechala ujsť bez odkazu ani hlava štátu a Čaputová na sociálnej sieti svojmu otcovi Štefanovi Strapákovi poďakovala za všetko a nevynechala ani ostatných rodičov vo svete. "Všetko najlepšie ku Dňu otcov prajem tomu môjmu a aj všetkým ďalším. Tvoja rola, oci, bola v mojom živote nenahraditeľná. Ďakujem," píše sa v dojemnom odkaze prezidentky Čaputovej.

Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová

Prezidentka otca už raz spomenula

Aj keď je meno Štefana Strapáka v médiách pomerne neznáme, Čaputová ho už raz spomenula. Bolo to ešte v čase, keď bola v plnom prúde kampaň na prezidentské voľby, ktoré napokon vyhrala. Robila to predovšetkým aj kvôli šíriacej sa antikampani. Strapák navyše prechádzal významne ťažkým zdravotným obdobím počas onkologického ochorenia, no jeho dcéra ho nenechávala bez podpory ani vtedy.

Zdravotné problémy a nakoniec sa stal zázrak!

"Je to veľmi symbolické, otec počas posledných dvoch rokov prechádzal nesmierne ťažkou zdravotnou výzvou, aj v tomto období však je neuveriteľne statočný a nikdy som ho nevidela v porazeneckej nálade," skonštatovala vtedy ešte len kandidátka na prezidentku. Jeho zdravotný stav sa dokonca ešte zlepšil a Čaputová neskrývala nadšenie. "Napokon došlo v jeho zdraví k obratu, z fatálneho je jeho stav teraz nepochopiteľne „vynikajúci“, ako povedal primár," písala ešte v roku 2018 Čaputová pri príležitosti jeho menín.