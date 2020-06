Leto, kde si? Predpoveď počasia hlási ZMENU už budúci týždeň... no netešte sa vopred

BRATISLAVA - Povedali by ste, že práve dnes je najdlhší deň v roku, známy ako letný slnovrat? Nuž, v plavkách na kúpalisku si ho tento rok neužijeme... Vládne upršané a zamračené počasie, teploty pripomínajú skôr jar či jeseň. Meteorológovia však avizujú zmenu, ktorá by mala nastať už budúci týždeň. Vopred sa však neradujte.

Ako uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke, zmena v počasí by mala prísť v budúcom týždni.

Kým uplynulý piatok sa naše územie nachádzalo naďalej v nevýraznom poli nižšieho tlaku vzduchu, v strede budúceho týždňa (24. júna) by už mala od juhozápadu do strednej Európy zasahovať mohutná tlaková výš, priblížilo SHMÚ. Ďalšie slová meteorológov však milovníkov tepla rozhodne schladia.

"Aj keď zo synoptického hľadiska dôjde k výraznemu potlačeniu tvorby zrážok, z pohľadu instability k zásadnejšej zmene ani v budúcom týždni nedôjde," uviedlo SHMÚ.

V skratke a zjednodušene povedané, tvorbu prehánok a búrok podľa odborníkov nie je možné úplne vylúčiť ani v budúcom týždni.

"Ich výskyt by však mal byť už len izolovaný a plošne málo rozsiahly. Trend otepľovania a postupného ubúdania zrážok naznačuje aj ansámblová predpoveď pre Hurbanovo a Poprad," ujasnili ďalej meteorológovia SHMÚ a pre ilustráciu pripojili aj obrázok nižšie.

V priebehu budúceho týždňa by sme sa teda mali dočkať aj vytúženého slnka, malo by tiež ubudnúť zrážok. Očakáva sa, že teplota sa v najteplejších oblastiach vyšplhá aj na príjemných 28 stupňov. Dáždnik ale pre istotu doma nenechávajte.

Pozrite si predpoveď na tento víkend

Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje na dážď, ale aj búrky s prípadným krupobitím. Vydal výstrahy prvého stupňa pre väčšinu územia Slovenska, najmä pre západné a východné časti krajiny.

Výstraha pred dažďom platí pre okresy Bratislava, Malacky, Myjava, Senica, Skalica, ale aj pre viaceré okresy v Banskobystrickom a Košickom kraji. "Miestami sa očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 25 až 40 mm," upozorňujú meteorológovia.

Na búrky upozorňuje SHMÚ v celom Banskobystrickom, Košickom, Prešovskom kraji, a tiež v okresoch Levice, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. V týchto oblastiach je podľa SHMÚ zvýšená pravdepodobnosť búrok s krúpami.

"S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu," priblížil ústav.

Teploty by sa v sobotu a rovnako aj v nedeľu mali pohybovať okolo 19 až 24 stupňov Celzia. V Trenčianskom, Žilinskom kraji a na hornom Spiši bude v sobotu chladnejšie, okolo 17 stupňov. V nedeľu zas očakávajte vyššie teploty na juhu stredného Slovenska, na Šariši, Zemplíne a v Above, a to do 26 stupňov.