VIDEO Fico reaguje na odídených poslancov: Národ miluje zradu, odkázal im!

BRATISLAVA – V najbližšej dobe dôjde k zasadnutiu orgánov rozhodujúcich o ďalšej budúcnosti Smeru-SD. Na piatkovom brífingu to uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico, ktorý dodal, že má pripravených perspektívnych kandidátov do vedenia strany.

"Bude to zásadná zmena vo vedení strany, som pripravený na zmenu môjho postavenia," dodal na brífingu Fico. Nevyjadril sa jednoznačne, či je ochotný odstúpiť z postu predsedu, povedal však, že "nemá záujem utekať v tejto situácii". "Chcem ponúknuť nový model riadenia strany. Bol už ponúknutý, no nebol prijatý," vyhlásil. Dodal, že s ponukou na vstup do vedenia strany sa chystá osloviť viacerých tridsiatnikov. Chce tiež tvoriť tieňový kabinet. "Smer je stále silná partia, ktorá bude fungovať ďalej," dodal.

VIDEO Tlačová konferencia Roberta Fica

Ficove slová sú ďalšou reakciou na fakt, že 11 poslanci Smeru-SD na čele s podpredsedom strany Petrom Pellegrinim sa rozhodli odísť zo strany. Fico ich aktivitu označil za zradu a má dve vysvetlenia tohto aktu. "Buď je to úmyselné rozbíjanie ľavice, alebo došlo k obrovským hodnotovým rozdielom. Niektorí páni z tejto skupiny mali napríklad problém s 13. dôchodkami," poznamenal na margo odchádzajúcej skupiny.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Fico zároveň príslušných poslancov vyzval, aby sa vzdali funkcií predsedov parlamentných výborov a Pellegrini postu podpredsedu národnej rady. "Ak to neurobia sami, budeme musieť o to požiadať štandardným procesným postupom," dodal. Zdôraznil, že on nemá záujem nahradiť Pellegriniho na poste podpredsedu Národnej rady SR. Podľa Fica členovia Smeru berú veľmi negatívne rozhodnutie, a najmä spôsob, akým sa 11 poslanci rozhodli odísť. Pellegriniho skupinu označil za zradcov, pripomenul, že práve prostredníctvom strany si budovali svoju politickú kariéru a gesto ich odchodu bolo voči strane neslušné.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

V stredu oznámilo ďalších desať poslancov parlamentu, že sa pridáva k projektu expremiéra a podpredsedu Smeru-SD Petra Pellegriniho, ktorý nedávno oznámil, že v strane končí. K Pellegrinimu sa pripojili podpredsedovia strany Richard Raši a Peter Žiga, členka predsedníctva Denisa Saková a tiež poslanci Ľubica Laššáková, Ján Ferenčák, Matúš Šutaj Eštok, Peter Kmec, Erik Tomáš, Róbert Puci a Ján Blcháč. Pellegrini verí, že číslo nie je konečné a že do septembra sa im podarí stranu zaregistrovať.