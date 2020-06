Kolíková diskutovala s ministrami spravodlivosti V4 aj o Európskej prokuratúre

„Teší ma, že som mala možnosť si so svojimi kolegami z V4 vymeniť skúsenosti a názory na dôležité témy, ktoré hýbu európskym priestorom,“ povedala po skončení rokovania ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí). Ministri V4 diskutovali aj o projekte Európskej prokuratúry, na ktorej participuje z krajín V4 Slovensko a Česko. So zreteľom na to, diskutovali s kolegami z Maďarska a Poľska, ako si predstavujú spoluprácu s európskym orgánom. „Verím, že spolupráca bude dobrá a motivovaná snahou nachádzať funkčné praktické riešenia. Na rozdiel od spolupráce s tretími štátmi by mala byť spolupráca s nezúčastnenými štátmi lepšia vďaka zdieľaniu spoločných hodnôt a záruk spolupráce,“ uviedla Kolíková. Členovia V4 sa zhodli, že by sa spolupráca mala diať na základe notifikácie zúčastnených členských štátov, ktoré znenie by malo byť prekonzultované na pracovnej úrovni aj s nezúčastnenými štátmi.

Témou rokovania ministrov bola aj problematika vydávania osôb čiže extradície. Zástupcovia V4 diskutovali o tom, ako kontrolovať, či sú dodržiavané diplomatické záruky, a teda základné práva vydanej osoby vrátane práva na spravodlivý proces a zákazu mučenia a neľudského zaobchádzania. Ministri debatovali o možnosti, čo robiť, keď nastane viacnásobné porušovanie takýchto záruk dožadujúcim štátom. Slovensko podľa rezortu spravodlivosti kontroluje dodržiavanie týchto záruk prostredníctvom zamestnancov zastupiteľského úradu, skrz ktorých sa so zadržanými komunikuje priamo vo väzení. Kolíková zároveň svojich kolegov informovala, že sa Slovensko zatiaľ neocitlo v situácii, keď by diplomatické záruky neboli dodržané.

V otázke justičnej spolupráce v občianskych veciach ministri zdôraznili potrebu zachovania starých bilaterálnych dohôd s tretími štátmi a apelovali na debatu na európskej úrovni, ktorej výsledok by umožnil staré zmluvy znovu dojednať. „Toto v súčasnosti nie je možné vo všetkých prípadoch, vzhľadom na výlučné právomoci EÚ v tejto oblasti. Nie všetky tretie štáty sú totiž naklonené tomu, aby boli zo zmlúv vypustené všetky ustanovenia, ktoré sú vo výlučnej právomoci EÚ,“ vysvetľuje stanovisko rezortu.