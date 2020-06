Mária Kolíková vníma Veroniku Remišovú ako pripravenú na rolu predsedníčky Za ľudí

Mária Kolíková a Veronika Remišová

BRATISLAVA – Podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová je človek, ktorý by bol pripravený sa zhostiť roly predsedníčky koaličnej strany Za ľudí. Uviedla to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), ktorá vylúčila, že by sa o funkciu predsedníčky sama uchádzala.