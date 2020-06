KORONAVÍRUS Matovičovej vláde sa postavila ombudsmanka a koaliční poslanci: Ide o nedeľný predaj!

Mária Patakyová svoje kritické slová vláde adresovala v poslednom statuse na sociálnej sieti. Podľa nej by plošné obmedzovanie nedeľného predaja malo platiť len počas núdzového stavu, ktorého koniec uplynul 13. júna úderom polnoci. "Núdzový stav vnímame ako „neštandardný“ režim fungovania štátu. Je možné nastoliť ho práve v situácii, kedy je v dôsledku šírenia pandémie nevyhnutné obmedziť niektoré základné práva a slobody," píše Patakyová.

Zdroj: Facebook/Verejná ochrankyňa práv

Podľa Patakyovej by sa takéto opatrenie na ochranu života a zdravia malo uplatňovať len počas núdzového stavu. "Ak sú dôvody zachovania zákazu nedeľného predaja iné, napríklad politické, je potrebné, aby bola prijatá príslušná právna úprava," myslí si Patakyová.

Proti sú a poslanci vládnej SaS a Za ľudí

Zákaz nedeľného predaja rozhodne nie je niečim, čo vonia aj liberálom z SaS a poslancovi Jánovi Benčíkovi zo Za ľudí. Potvrdil to člen klubu Ondrej Dostál na Facebooku. "Dnes sme sa spolu s poslancami NR SR Radovan Kazda (člen OKS, poslanecký klub SaS) a Ján Benčík (poslanecký klub Za ľudí) a s jeho asistentkou Slávka Henčeková znovu obrátili na hlavného hygienika Jána Mikasa," potvrdil Dostál v statuse.

Na Mikasa sa obracajú pre možnú protiústavnosť opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. Dostál v statuse nižšie uvádza aj trojaké dôvody, prečo je toto opatrenie podľa všetkého protiústavné. "Hlavného hygienika sme upozornili aj na problematickú právnu povahu opatrení Úradu verejného zdravotníctva ako takých, a teda na ich možnú nezákonnosť," pokračuje Dostál. Ten na Mikasa apeluje aj ohľadom negatívnych ekonomických dôsledkov.

Možnú protiústavnosť poslanci vidia vo viacerých smeroch. Dostál tvrdí, že zákaz je neodôvodnený legitímnym verejným záujmom. "Máme pochybnosti o tom, že skutočným dôvodom zákazu nedeľného maloobchodného predaja je ochrana verejného zdravia, keďže prevádzky sú povinné vykonávať dezinfekciu a preventívne opatrenia pravidelne aj počas týždňa," spresnil.

Zákaz podľa poslancov ide nad rámec rozsahu nevyhnutného na splnenie deklarovaného cieľa. "Považujeme za nepreukázaný dôvod, pre ktorý je potrebné dezinfikovať celý deň a každú nedeľu," poznamenal Dostál s tým, že ÚVZ SR nevysvetlil, prečo sa nariadenie netýka všetkých prevádzok. Rovnako si myslí, že sanitárnym dňom môže byť akýkoľvek deň v týždni. Rozhodnutie, aby tým dňom bola práve nedeľa, vnímajú poslanci ako politické dôvody.

Nedeľu ako sanitárny deň stále potrebujeme

Matovič na dnešnom brífingu hovoril aj o stálej potrebe nedeľného zákazu predaja ako formy sanitárneho dňa, kedy sa vydezinfikuje predajňa. "Ten vírus má určitú dobu, počas ktorej prežíva na obaloch potravín," argumentoval premiér. "Pozrime sa na ostatné krajiny ako Severné Macedónsko či Izrael, kde už ako keby začali surfovať na druhej vlne a nevedia to ubrzdiť dole. Áno, v Európe je tá situácia, že už je to na ústupe, ale stačí jedna malá zápalka a rozhorí sa to," povedal Matovič na dnešnom brífingu.

Zdroj: Topky/Maarty

"Niekto si myslí, že núdzový stav znamená, že v nedeľu si môžeme ísť kúpiť teplé rožky. No jednoducho neznamená. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) si ide podľa svojho zákona o ochrane verejného zdravia. Tou súčasťou je aj priestor, aby vírus v tých potravinách 'vykapal'," povedal Matovič s tým, že ak ÚVZ usúdi, že nebude potreba nedeľného predaja, tak už bude možné nakupovať aj v nedeľu.

Návrh v parlamente

Podpredseda parlamentu si nevie predstaviť, že by koalícia podporila návrh novely opozičných poslancov Jána Podmanického (nezaradený) a Mariána Kéryho (Smer-SD), ktorým by sa zakázal nedeľný predaj. "Platí veto, ktoré tomuto návrhu predniesla na koaličnej rade SaS. Aj v poslaneckom klube OĽaNO sú rôzne názory na túto otázku. Nejde o zákon, ktorý by vychádzal z programového vyhlásenia vlády, čiže v tomto sa cítia naši poslanci voľnejšie, ale všetci podpísali koaličnú zmluvu. Tí, ktorí by si vedeli predstaviť podporu návrhu, rešpektujú, že dnešný stav v rámci koalície je taký, že návrh je vetovaný," dodal. Klub Smeru-SD podľa Blanára jasne deklaroval, že návrh novely podporí.