KORONAVÍRUS Matovič zvolal na brífing celé konzílium: Obchody sa otvoria už túto nedeľu!

VIDEO Tlačový brífing premiéra s konzíliom odborníkov:

Premiér Matovič by mal dnes ráno podľa všetkého priblížiť zmeny v súvislosti s nedeľou ako sanitárnym dňom a tiež detaily o ďalšom otváraní hraníc. "Situácia na Slovensku je stabilná a tým pádom aj konzílium rozhodlo o uvoľňovaní zbytka opatrení," začína Matovič, ktorý má dnes zároveň o desiatej videosummit EÚ.

Otvorené dvere do Poľska a veľké podujatia

"K slobodným krajinám pribúda kľúčový partner - Poľsko. Od soboty, šiestej hodiny rannej bude možné cestovať do Poľska. Zvážiť by mali ľudia cestovanie do sliezskeho regiónu," začína Matovič s prvým oznámením uvoľnenia. "Druhá zmena je ohľadom hromadných podujatí. Nepočíta sa s hromadnými podujatiami nad 1000 osôb do konca roka. V situácii, kde sa však dá robiť šachovnicové sedenie, konzílium rozhodlo, že bude možné organizovať podujatia aj nad 1000 ľudí, čo sú hlavne športové podujatia," oznamuje premiér.

Zelená pre maratóny

Mikas číta opatrenia, z ktorých konzílium upustilo. "Od 1. júla sa umožní organizácia hromadných podujatí výhradne pre podujatia za podmienok šachovnicového sedenia. Maximálna obsadenosť bude môcť byť do 50 % kapacity sedadiel. Tiež od júla sa súhlasí s organizovaním maratónov. Od 20. júna dochádza k nasledovným zmenám. Do zoznamu bezpečných krajín pribúda Poľsko. Zvážiť treba cestovať do sliezskeho regiónu," opakuje Mikas. Zaradil tam aj Čiernu Horu, Monako a Faerské ostrovy.

Prevádzky majú povolenie otvoriť v nedeľu

"Umožňuje sa alternatívne podávanie sv. prijímania do dlane, neskôr bude možné aj podávanie do úst. V prípade, že by došlo ku kontaktu kňaza s tvárou, malo by dôjsť k dezinfekcii rúk. Ruší sa povinnosť merať teplotu účastníkom na štátnych úradoch a na kúpaliskách. Od soboty 26. júna sa ruší povinnosť uzavrieť všetky maloobchodné prevádzky v nedeľu ," informuje Mikas očakávané rozhodnutie, pričom sanitačné úkony bude musieť daná prevádzka uskutočniť aj tak.

Nebudeme riskovať odchod SaS z koalície

Matovič nebude riskovať, aby koaličná strana SaS pre zatvorené maloobchodné predajne v nedeľu odišla z koalície. Vyhlásil to v piatok na tlačovej konferencii k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení proti novému koronavírusu. Predseda SaS Richard Sulík dlhodobo presadzuje, aby boli obchody v nedeľu otvorené.

Podľa premiérových slov platí koaličná dohoda, že kým na téme nedeľného predaja v maloobchode nie je koalícia spoločne dohodnutá, dovtedy sa toto nebude "lámať cez koleno". "Srdiečko mi bije po voľnej nedeli, zodpovednosť za Slovensko káže, že nebudeme nadraďovať voľnú nedeľu tomu, aby tu bol spoločný záujem očistiť Slovensko od mafie. Nebudeme riskovať, že to využije SaS ako zámienku na odchod z koalície. Pripadalo by mi to trápne, ale nebudeme pokúšať. Zároveň verím, že sa mi podarí Richarda Sulíka presvedčiť, aby sme tento krok urobili," konštatoval predseda vlády.

"Verím, že s nedeľou sa do normálu ešte len dostaneme a zamestnancom v maloobchodných prevádzkach, najmä ženám a matkám, doprajeme voľnú nedeľu, aby v tento deň mohli byť spolu so svojimi rodinami," doplnil. Uplatňovanie výhrady vo svedomí pre zamestnancov pracujúcich v obchode v nedeľu označil Matovič za "somarinu a potemkina", ktorá zamestnanca, najmä v ekonomicky slabších regiónoch SR, nechráni. "Predavačka v Bratislave by si možno mohla uplatniť výhradu vo svedomí, lebo ak ju zamestnávateľ vyhodí z práce, tak si rýchlo nájde inú prácu," uzavrel.

Ďalšie zmeny

Otvárajú sa aj stredné školy a v prípade taxislužieb sa ruší povinnosť pre pasažierov sedieť vzadu. Epidemiologička Henrieta Hudačková, ktorá sa brífingu tiež zúčastnila, zvýrazňuje, že sanitačný deň naďalej platí a bude sa uskutočňovať tak, ako by to malo byť v prevádzkovom poriadku. "Tá nedeľa bola ohľadom toho, pretože nie všetky prevádzky stihnú komplexnú deratizáciu a dezinsekciu uskutočniť za pár hodín," hovorí Hudáčková.

Mikas nechce, aby obchody zanevreli na hygienu

Mikas po tlačovke prízvukoval, že obchody by po tomto uvoľnení opatrenia nemali podceňovať sanitačné úkony, práve naopak.