BÚRKA v budove NAKA! Monika Jankovská začala po mesiacoch za mrežami vypovedať

NITRA - Ešte pred ôsmou hodinou ráno priviezla policajná eskorta do budovy Národnej kriminálnej agentúry v Nitre Moniku Jankovskú. Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti stíhaná pre zločin prijímania úplatku sa po troch mesiacoch strávených vo väzbe rozhodla vypovedať pred vyšetrovateľom. Od začiatku júna ide už tretí zásadný zvrat týkajúci sa práve Moniky Jankovskej.

Moniku Jankovskú zadržali začiatkom marca počas policajnej akcie s názvom BÚRKA. Spolu s ňou skončili v putách aj ďalší dvanásti sudcovia. Už od začiatku bolo jasne, že ide o najväčší justičný škandál v histórii Slovenska, ktorý sa prevalil počas vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka. Boli to správy z mobilu Mariána Kočnera, ktoré BÚRKU v justícii rozpútali. Päť z trinástich zadržaných sudcov skončilo dokonca vo väzbe a medzi nimi aj Monika Jankovská, ktorá s Kočnerom vymenila cez šifrovanú aplikáciu Threema viac ako šesťtisíc správ.

Jankovskej advokát Peter Erdős Zdroj: Jan Zemiar

Jankovskú obvinili zo zločinu prijímania úplatku v druhom odseku a prečinu podplácania. Bývalej štátnej tajomníčke hrozilo podĽa tejto kavlifikácie 5 až 12 rokov väzenia. Až do začiatku júna sa okolo bývalej štátnej tajomníčky a niekdajšej sudkyni Krajského súdu v Bratislavenedialo nič zásadné. Od vznesenia obvinenia mala pozastavený výkon funkcie sudcu, odmieta spáchanie akéhokoľvek trestného činu a odmieta aj vypovedať.

Od začiatku júna sa však okolo Jankovskej začali diať veľké veci. Všetko to spustila úvaha prvej námestníčky generálneho prokurátora Viery Kováčikovej v rozhodnutí o zamietnutí Jankovskej sťažnosti voči obvineniu. Kováčiková sa vo svojej úvahe nechala počuť, že „bude potrebné v ďalšom konaní vysporiadať sa s otázkou, či v jej prípade nešlo len o trestný čin nepriamej korupcie. Z konštrukcie skutku je zrejmé, že obvinená nekonala v postavení verejného činiteľa“.

Jankovskej advokát Peter Erdős Zdroj: Jan Zemiar

Po tejto úvahe Viery Kováčikovej, ktorá sa s Jankovskou pozná z čias, keď obe pôsobili v Trenčíne, nastala v kvalifikácii skutku, pre ktorý je obvinená zmena, ktorá vyvolala veľkú diskusiu. „Môžem potvrdiť, že mi bolo doručené oznámenie o zmene právnej kvalifikácie, kde bolo uvedené, že skutok pod bodom číslo 9, ktorý bol pôvodne kvalifikovaný ako zločin prijímania úplatku v druhom odseku, bude v súčasnosti kvalifikovaný ako zločin prijímania úplatku, len v prvom odseku,“ povedal začiatkom júna pre Topky advokát Moniky Jankovskej Peter Erdös. V praxi toto rozhodnutie znamená, že namiesto 5 až 12 rokov väzenie hrozí teraz Jankovskej 3 až 8 rokov za mrežami, ale môže obísť aj s podmienečným trestom.

O dva dni neskôr, 5. júna 2020 rezonovalo meno Moniky Jankovskej v médiách opäť. Tento krát preto, že jej advokát Peter Erdös doručil z väzby do prezidentského paláca list od Moniky Janskovskej, ktorým sa vzdala funkcie sudkyne.

No a ďalší zásadný zvrat naznačujú práve dnešné udalosti na Národnej kriminálnej agentúre v Nitre. Policajná eskorta z väzby pred vyšetrovateľa nasvedčuje tomu, že Jankovská zmenila svoj postoj a rozhodla sa vypovedať. Či jej výpoveď pred vyšetrovateľom NAKA súvisí so zmenou právanej kvalifikácie a so vzdaním sa funkcie sudkyne, zrejme ukážu už najbližšie hodiny.