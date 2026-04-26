Slávny český režisér Jiří Adamec žije v sanatóriu: Navštíviť ho prišla TÁTO známa herečka!

Prosečnice - Režisér Jiří Adamec sa v súčasnosti potýka so zdravotnými problémami a nachádza sa v sanatóriu, kde mu je poskytovaná potrebná starostlivosť. Navštíviť ho prišla česká herečka Kateřina Brožová, ktorá napísala emotívny odkaz.
Český režisér Jiří Adamec sa už dlhší čas potýka so závažnými zdravotnými problémami. Trpí frontotemporálnou demenciou, teda rovnakým ochorením, aké má herec Bruce Willis. Ide o ochorenie mozgu, ktoré postupne poškodzuje oblasti zodpovedné za správanie, emócie a reč, a vedie k zmenám osobnosti aj schopnosti komunikácie. Adamec sa počas kariéry preslávil viacerými televíznymi projektmi, medzi ktoré patrí napríklad Sanitka či Pojišťovna štěstí.
O jeho zdravotnom stave sa v poslednom období hovorí čoraz viac. Herečka Kateřina Brožová, ktorá ho nedávno navštívila, opísala stretnutie ako emotívne a zároveň poďakovala za spoločnú profesijnú spoluprácu: „Navštívila som legendárneho režiséra Jiřího Adamca. Jirko, ďakujem ti za Pojišťovňu šťastia a množstvo ďalších krásnych pracovných príležitostí. Drž sa,“ uviedla. Dvojica na spoločnej fotografia vyzerá naozaj šťastne.
Medzitým sa vyriešili aj dlhodobé spory o jeho starostlivosť. Začiatkom tohto roka český súd zveril jeho ďalší pobyt a dohľad do rúk obce, ktorá ho umiestnila do sanatória. Do situácie vstúpila aj jeho manželka, speváčka Jana Adamcová, s ktorou je ženatý viac ako dvadsať rokov. Tá podnikla kroky v súvislosti s opatrovníctvom, aby predišla možnej manipulácii a zabezpečila mu pokojné a dôstojné dožitie. Vtedy sa nečakane ozval režisérov syn Marek z prvého manželstva, ktorý po rokoch prejavil o otca záujem. Manželka Adamcová ho navštevuje takmer denne, keďže za ním pravidelne cestuje do Prosečnice.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%