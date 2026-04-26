Slávny český režisér Jiří Adamec žije v sanatóriu: Navštíviť ho prišla TÁTO známa herečka!

Prosečnice - Režisér Jiří Adamec sa v súčasnosti potýka so zdravotnými problémami a nachádza sa v sanatóriu, kde mu je poskytovaná potrebná starostlivosť. Navštíviť ho prišla česká herečka Kateřina Brožová, ktorá napísala emotívny odkaz.

Český režisér Jiří Adamec sa už dlhší čas potýka so závažnými zdravotnými problémami. Trpí frontotemporálnou demenciou, teda rovnakým ochorením, aké má herec Bruce Willis. Ide o ochorenie mozgu, ktoré postupne poškodzuje oblasti zodpovedné za správanie, emócie a reč, a vedie k zmenám osobnosti aj schopnosti komunikácie. Adamec sa počas kariéry preslávil viacerými televíznymi projektmi, medzi ktoré patrí napríklad Sanitka či Pojišťovna štěstí. 

O jeho zdravotnom stave sa v poslednom období hovorí čoraz viac. Herečka Kateřina Brožová, ktorá ho nedávno navštívila, opísala stretnutie ako emotívne a zároveň poďakovala za spoločnú profesijnú spoluprácu: „Navštívila som legendárneho režiséra Jiřího Adamca. Jirko, ďakujem ti za Pojišťovňu šťastia a množstvo ďalších krásnych pracovných príležitostí. Drž sa,“ uviedla. Dvojica na spoločnej fotografia vyzerá naozaj šťastne. 

Herečka Kateřina Brožová prišla navštíviť režiséra Jiřího Adamca
Herečka Kateřina Brožová prišla navštíviť režiséra Jiřího Adamca  (Zdroj: Instagram )

Medzitým sa vyriešili aj dlhodobé spory o jeho starostlivosť. Začiatkom tohto roka český súd zveril jeho ďalší pobyt a dohľad do rúk obce, ktorá ho umiestnila do sanatória. Do situácie vstúpila aj jeho manželka, speváčka Jana Adamcová, s ktorou je ženatý viac ako dvadsať rokov. Tá podnikla kroky v súvislosti s opatrovníctvom, aby predišla možnej manipulácii a zabezpečila mu pokojné a dôstojné dožitie. Vtedy sa nečakane ozval režisérov syn Marek z prvého manželstva, ktorý po rokoch prejavil o otca záujem. Manželka Adamcová ho navštevuje takmer denne, keďže za ním pravidelne cestuje do Prosečnice. 

Súvisiace články

POPLACH v českom šoubiznise:
POPLACH v českom šoubiznise: Režiséra Jiřího Adamca (77) vraj UNIESOL známy herec!
Domáci prominenti
Smutná DIAGNÓZA českej hviezdy:
Smutná DIAGNÓZA českej hviezdy: Boj s ALZHEIMEROM... Choroba sa na ňom značne podpisuje!
Domáci prominenti
Bývalá česká moderátorka zúri:
Bývalá česká moderátorka zúri: SME ROZÍDENÍ a... Manžel klame!
Zahraniční prominenti

Hokejista Samuel Šramatý po zápase s Fínskom
Hokejista Samuel Šramatý po zápase s Fínskom
Tréner Martin Dendis po zápase s Fínskom
Tréner Martin Dendis po zápase s Fínskom
Na Dunajci spustili pltnícku sezónu
Na Dunajci spustili pltnícku sezónu
Fico reaguje na znížený
Fico reaguje na znížený rating: Opozícia sa teší z nepodstatných správ, financie štátu sú v poriadku
FOTO Desivá nehoda tesne za
Desivá nehoda tesne za hranicami: O život prišiel len 26-ročný SLOVÁK, polícia objavila aj ďalšie slovenské auto!
FOTO Slovensko čaká veterná nedeľa:
Slovensko čaká veterná nedeľa: Na hrebeňoch hôr hrozí nebezpečenstvo! Meteorológovia varujú pred silným nárazmi
Novým predsedom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov bude Jaroslav Demian
Novým predsedom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov bude Jaroslav Demian
Orientujete sa jadrovej havárii
Orientujete sa jadrovej havárii storočia? KVÍZ k 40. výročiu výbuchu v Černobyle preverí vaše vedomosti
Tragický narodeninový výlet v
Tragický narodeninový výlet v Neapole: Chiara (†30) kráčala vedľa priateľa, keď jej na hlavu dopadla socha!
Vladimir Solovjov sa opäť
Hrozivý slová Putinovho priateľa: Bez Ruska nebude žiadny svet! Vyzýva k totálnej likvidácii nepriateľa
Orhan Avci pobavil internet.
Turecký politik pobláznil internet! Ľudia sa bavia na jeho fúzoch
Slávny český režisér Jiří
Slávny český režisér Jiří Adamec žije v sanatóriu: Navštíviť ho prišla TÁTO známa herečka!
Attila Végh s manželkou
Manželka Attilu Végha v Thajsku: Žena s týmto telom že je mamou dvoch detí?
Beyoncé
Beyoncé a Jay Z balia kufre: Tajný plán na útek z USA a zámoček za milióny vo Francúzku?
Mama, ožeň ma
ŠOK vo finále Mama, ožeň ma: Juraj totálne vybuchol, zasahovala polícia!
Koniec prekvapeniam v spálni?
Koniec prekvapeniam v spálni? Expert odhalil TRIK, ako odhadnúť VEĽKOSŤ MUŽSKEJ PÝCHY len pohľadom na nohavice!
Čo sa deje s
Čo sa deje s telom, keď nemáte sex? Odborníci prekvapili odpoveďou
Pôsobí empaticky a chápavo?
Pôsobí empaticky a chápavo? Možno je to len MASKA! Psychológ odhalil TAKTIKU moderných zlatokopov
Skrytý poklad v Montane:
Skrytý poklad v Montane: Príbeh o NAJORIGINÁLNEJŠEJ žiadosti o ruku, ktorá sa začala v obyčajnej bani
FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Zdroj: Henima
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Smutné výročie Černobyľu: Ako sa to mohlo stať? Pozrite si najväčšiu jadrovú katastrofu na záberoch, z ktorých mrazí! (foto)
Smutné výročie Černobyľu: Ako sa to mohlo stať? Pozrite si najväčšiu jadrovú katastrofu na záberoch, z ktorých mrazí! (foto)
SOI varuje pred bicyklom zo známeho obchodu: Radšej na ňom nejazdite!
SOI varuje pred bicyklom zo známeho obchodu: Radšej na ňom nejazdite!
Viete rozlúštiť bežne používané skratky ako DPH, HDP či IBAN? Otestujte sa! (kvíz)
Viete rozlúštiť bežne používané skratky ako DPH, HDP či IBAN? Otestujte sa! (kvíz)
Tvrdá facka pre Slovensko: Svetová agentúra nám pre rastúce dlhy práve zhoršila vysvedčenie!
Tvrdá facka pre Slovensko: Svetová agentúra nám pre rastúce dlhy práve zhoršila vysvedčenie!

Ďalšia tvrdá rana pre slovenskú reprezentáciu! Na MS nepríde očakávaná posila z NHL
Ďalšia tvrdá rana pre slovenskú reprezentáciu! Na MS nepríde očakávaná posila z NHL
VIDEO Hokejová dráma so smutným koncom! Slováci siahali na ďalší skalp favorita
VIDEO Hokejová dráma so smutným koncom! Slováci siahali na ďalší skalp favorita
VIDEO Česi zažívajú obrovskú blamáž: Prekvapilo padli s outsiderom po napínavej bitke
VIDEO Česi zažívajú obrovskú blamáž: Prekvapilo padli s outsiderom po napínavej bitke
DAC odmietol majstrovskú korunováciu Slovana: Po triumfe nad Žilinou naďalej naháňa lídra tabuľky
DAC odmietol majstrovskú korunováciu Slovana: Po triumfe nad Žilinou naďalej naháňa lídra tabuľky
Mesto Komárno navrhlo v súvislosti s opravou Vážskeho mosta balík opatrení
Mesto Komárno navrhlo v súvislosti s opravou Vážskeho mosta balík opatrení
Nitriansky kraj zrekonštruoval most na ceste III. triedy
Nitriansky kraj zrekonštruoval most na ceste III. triedy
TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Prvý deň v novej práci: Ako prežiť „nováčikovskú trému“ a urobiť dobrý dojem
Prvý deň v novej práci: Ako prežiť „nováčikovskú trému“ a urobiť dobrý dojem
Personalizované benefity: Prečo sa už „balíčky pre všetkých“ nevyplácajú?
Personalizované benefity: Prečo sa už „balíčky pre všetkých“ nevyplácajú?
Odchádzate z práce? Rozlúčte sa ako profesionál a nespáľte si mosty
Odchádzate z práce? Rozlúčte sa ako profesionál a nespáľte si mosty
MAMA ROKA 2026: Rodičovstvo ako najnáročnejšia „práca“
MAMA ROKA 2026: Rodičovstvo ako najnáročnejšia „práca“
U nás túto omáčku voláme TEKUTÉ ZLATO. Ideálna na šťavnaté kuracie mäso.
U nás túto omáčku voláme TEKUTÉ ZLATO. Ideálna na šťavnaté kuracie mäso.
Tvarohové rezy s jahodami. Dezert, ktorý si zamilujete na prvé ochutnanie.
Tvarohové rezy s jahodami. Dezert, ktorý si zamilujete na prvé ochutnanie.
Kakaová roláda bez múky? Vyskúšajte bezlepkovú roládu s tvarohovým krémom a jahodami!
Kakaová roláda bez múky? Vyskúšajte bezlepkovú roládu s tvarohovým krémom a jahodami!
Zabudnite na suché kuracie! Plnené kuracie kapsy posunú váš obed na vyšší level.
Zabudnite na suché kuracie! Plnené kuracie kapsy posunú váš obed na vyšší level.
Chrome o tebe zbiera viac dát, než si myslíš. Týchto 5 nastavení vypni, ak chceš, aby ťa menej sledoval
Chrome o tebe zbiera viac dát, než si myslíš. Týchto 5 nastavení vypni, ak chceš, aby ťa menej sledoval
Google Chrome dostal funkciu, ktorú veľa ľudí prehliadne. PDF po novom upravíš priamo v prehliadači bez ďalších programov
Google Chrome dostal funkciu, ktorú veľa ľudí prehliadne. PDF po novom upravíš priamo v prehliadači bez ďalších programov
Rakovina má vlastný systém učenia: Takto si nádory pamätajú, ako prežiť chemoterapiu
Rakovina má vlastný systém učenia: Takto si nádory pamätajú, ako prežiť chemoterapiu
Odtlačok prsta alebo Face ID: Ktorá forma zabezpečenia telefónu je silnejšia?
Odtlačok prsta alebo Face ID: Ktorá forma zabezpečenia telefónu je silnejšia?
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma

Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Ženy narodené v týchto znameniach sa najťažšie odpútavajú od minulosti: Vracajú sa k nej aj vtedy, keď majú ísť ďalej
Ženy narodené v týchto znameniach sa najťažšie odpútavajú od minulosti: Vracajú sa k nej aj vtedy, keď majú ísť ďalej
Orientujete sa jadrovej havárii
Zahraničné
Orientujete sa jadrovej havárii storočia? KVÍZ k 40. výročiu výbuchu v Černobyle preverí vaše vedomosti
Tragický narodeninový výlet v
Zahraničné
Tragický narodeninový výlet v Neapole: Chiara (†30) kráčala vedľa priateľa, keď jej na hlavu dopadla socha!
Vladimir Solovjov sa opäť
Zahraničné
Hrozivý slová Putinovho priateľa: Bez Ruska nebude žiadny svet! Vyzýva k totálnej likvidácii nepriateľa
Orhan Avci pobavil internet.
Zahraničné
Turecký politik pobláznil internet! Ľudia sa bavia na jeho fúzoch

