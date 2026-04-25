Koniec prekvapeniam v spálni? Expert odhalil TRIK, ako odhadnúť VEĽKOSŤ MUŽSKEJ PÝCHY len pohľadom na nohavice!

LOS ANGELES – Na sociálnych sieťach sa šíri kontroverzný trend, ktorý učí ženy odhadovať veľkosť mužského prirodzenia len na základe vzhľadu postavy a oblečenia. Za fenoménom stojí americký vzťahový kouč Anwar White, ktorý si svojimi videami získal milióny sledovateľov.
White, ktorý má takmer dve desaťročia skúseností v oblasti vzťahového poradenstva, vytvoril metódu nazvanú „catching print“. Tá spočíva v pozorovaní siluety mužského tela – konkrétne obrysu v oblasti nohavíc – a jeho následnom zaradení do kategórií podľa veľkosti. Jeho videonávody zaznamenali viac než 22 miliónov zhliadnutí a oslovili ženy po celom svete. Podľa autora má ísť o formu „posilnenia žien“, ktoré tak môžu získať predstavu o partnerovi ešte pred intímnym zblížením.
Metóda rozdeľuje mužov do troch kategórií – A, B a D. Ako informuje New York Post, najnižšia kategória A predstavuje menší objem, zatiaľ čo kategória D označuje výraznejšie proporcie. White pritom tvrdí, že jeho systém môže byť až z 90 percent presný. Trend však vyvolal aj kritiku. Niektorí muži označujú podobné praktiky za ponižujúce a obviňujú ich z objektivizácie. Naopak, podporovatelia argumentujú, že ide o reakciu na dlhodobé hodnotenie ženského tela zo strany mužov.
Diskusia o „catching print“ tak otvára širšiu tému vnímania tela, rovnosti a hraníc medzi zábavou a nevhodným hodnotením. Kým jedni považujú trend za neškodnú zábavu, iní upozorňujú na jeho potenciálne problematické dôsledky. White napriek kritike trvá na tom, že jeho cieľom je pomôcť ženám cítiť sa istejšie vo vzťahoch. „Dnes majú ženy viac slobody a sebavedomia než kedykoľvek predtým. Chcem im pomôcť robiť informované rozhodnutia,“ uviedol. Trend tak ukazuje, ako rýchlo sa dokážu na internete rozšíriť aj kontroverzné témy – a ako dokážu rozdeliť verejnosť na dva tábory.