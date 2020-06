Pristihnutý na FOTO! Výsmech: Kočnerov sudca Sklenka si urobil z elitných policajtov NAKA taxikárov

Výsluch Vladimíra Sklenku naplánovali elitní policajti NAKA na celý týždeň. Bývalý podpredseda Okresného súdu Bratislava I, ktorý sa celé roky nechal uplácať Marianom Kočnerom sa stal pre políciu korunným svedkom. Sklenka totiž rozkrýva najväčší justičný škandál v histórii Slovenska. Práve pre jeho svedeckú výpoveď skočilo v marci tohto roku v putách 13 sudcov, medzi nimi je aj bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská. No a za toto svedectvo pýta Sklenka od orgánov činných v trestnom konaní absolútnu beztrestnosť. A zdá sa, že nie len to!

Zdroj: Jan Zemiar

NAKA taxi

Bývalý sudca dnes žije s manželkou a dvoma deťmi v novostavbe rodinného domu v bratislavskej Vrakuni. Vozí sa na bielom Peugeote a počas všedného dňa, keď práve neudáva svojich komplicov, pomáha manželke s podnikaním. Aktuálne je ale plne k dispozícii elitným policajtom Národnej kriminálnej agentúry. Od pondelka až do piatku totiž naplánovali Sklenkové výsluchy v Nitre.

Zaujímavosťou je, že kumpán Mariana Kočnera si počas výsluchov doslova sprivatizoval elitných policajtov Národnej kriminálnej agentúry, ktorí Sklenkovi robia osobných vodičov. Prvýkrát priviezli dvaja elitní policajti tímu HMLA Vladimíra Sklenku na NAKA v Nitre v pondelok ráno. Bolo to krátko po ôsmej hodine, keď vošla do dvora sídla polície v Nitre čierna služobná Škoda Octavia s dvoma policajtami.

Zdroj: Jan Zemiar

Auto s čiernymi fóliami pristavili tesne pred dverami budovy, jeden z príslušníkov vyskočil von a „ctihodnému“ občanovi Sklenkovi otvoril dvere, aby sťa myška prekĺzol nerušene dnu. V budove strávil celý deň. Dokonca exsudcovi urobili páni policajti donášku jedla, aby ho po pol štvrtej popoludní, po skončení výsluchu, odviezli služobným autom z Nitry rovno pred dom v bratislavskej Vrakuni.

Ako v bavlnke

V skutku luxusný odvoz „NAKA taxi“ si pán Sklenka vychutnal aj v utorok ráno. Bolo presne 7:00, keď sa v uličke, kde stojí dom Kočnerovho kumpána zjavila čierna Octavia s bratislavským evidenčným číslom a dvoma elitnými policajtmi. V tej chvíli sa otvorila elektrická brána domu Sklenkovcov.

To čo potom nasledovalo sme sledovali s nemým úžasom. Luxus akým muža, ktorý sa priznáva, že vzal na úplatkoch od Kočnera takmer dvestotisíc eur poctili sa len tak nevidí. Policajti nacúvali služobnou Octaviou takmer až do Sklenkovej obývačky. Policajné auto zastavilo ledva tri metre od vchodových dverí. Na dvore stáli asi päť minút, keď sa z domu vynoril muž, ktorý sa ešte pred pár mesiacmi hrdil tým, že je podpredseda Okresného súdu Bratislava I. Na hlave mal šiltovku, na očiach slnečné okuliare, na tvári čierne rúško, aby snáď policajtov neinfikoval ochorením Covid 19, modré tričko, čierne nohavice, z ktorýc vykúkali biele ponožky so zelenými pásikmi.

V skutku vymódený svedok Sklenka nasadol rýchlym tempom do služobného auta. Ani nestihol odpovedať na otázku reportéra, ktorý sa ho spýtal, „Pán Sklenka, koľko peňazí ste dostali od Mariana Končera?“. Potom už „NAKA taxi“ vyrazil smerom do Nitry. V súvislosti exkluzívnymi službami pre Vladimíra Sklenku sme na Národnú kriminálnu agentúru zaslali zopár otázok. Polícia sa zatiaľ nevyjadrila.

Slušný obchod

Vladimír Sklenka používa okrem NAKA taxi aj ďalšie výhody. Prokurátorka mu za svedectvá proti sudcom a Marianovi Končerovi dočasne odložila obvinenie. Aktuálne nemá bývalý sudca zablokovaný žiadny majetok, čo by mohlo nasvedčovať tomu, že úplatky od Mariana Kočnera vo výške 170-tisíc eur, ktoré priznáva vo svojich výpovediach neprepadnú štátu.

Polícia zatiaľ nevyšetruje ani Sklenkovu manželku Dášu, ktorá podľa správ z aplikácie Threema vystavovala Marianovi Kočnerovi faktúry na svoju firmu, čo by mohlo nasvedčovať tomu, že cez svoju spoločnosť legalizovala manželove úplatky. No a najnovšie sa zdá, že podnikaniu Dáši Sklenkovej sa začalo dariť natoľko, že si v decembri 2019 a v januári 2020 založila hneď dve firmy Prahe.