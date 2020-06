FOTO Na NAKA pokračoval výsluch exsudcu Sklenku: Vypovedať bude ešte aj na budúci týždeň

Podľa pôvodných predpokladov mal Sklenkov výsluch trvať do konca tohto týždňa. Pre obsiahlosť jeho výpovede však bude pokračovať aj na budúci týždeň. „Situácia je taká, že zatiaľ ukončili kladenie otázok len vyšetrovatelia. Budeme pokračovať budúci týždeň v utorok a štvrtok, keď prídu na rad otázky obhajcov. To, čo (Sklenka) povedal, budem komentovať na hlavnom pojednávaní, ak sa do takéhoto štádia dostaneme,“ uviedol Peter Filip, ktorý obhajuje Jarmilu Urbancovú.

Na výsluchu bol prítomný aj obhajca Peter Erdös, ktorý zastupuje bývalú štátnu tajomníčku na ministerstve spravodlivosti Moniku Jankovskú. Obsah Sklenkovej výpovede však komentovať nechcel. „Nie som oprávnený poskytnúť akékoľvek bližšie informácie, ale bolo to náročné. Tento svedok nebol priamym svedkom akejkoľvek udalosti alebo skutkov, ktoré sú opisované vo vzťahu k mojej klientke. Jeho výpoveď je veľmi obsiahla, opisuje nejaké konanie a skutky, ktoré sú predmetom aj tohto uznesenia o vznesení obvinenia, ale zároveň podrobne opisuje aj svoju trestnú činnosť,“ skonštatoval Erdös.

Aj on potvrdil, že výsluch Sklenku, ktorý v súčasnosti spolupracuje s políciou a v kauze momentálne vystupuje ako svedok, bude pokračovať aj na budúci týždeň. V ďalších dňoch má odpovedať aj na otázky obhajcov sudcov zadržaných v marci pri policajnej akcii Búrka. „Určite kolegovia budú mať množstvo otázok. Čo sa týka svedeckej výpovede tohto svedka, tak ja zvážim ich kladenie i to, v akom budú rozsahu,“ povedal Erdös.

Zároveň uviedol, že postoj jeho klientky k prípadu sa nezmenil. „Jej výsluch momentálne nie je naplánovaný a v súčasnosti nemáme dôvod požiadať o vypočutie,“ uviedol Erdös. Skutočnosť, že bývalý sudca Sklenka mal vo svojej výpovedi opisovať aj vlastnú trestnú činnosť, no napriek tomu je zatiaľ v pozícii svedka, nechcel Erdös komentovať.

„Neprislúcha mi to. Je to na orgánoch v trestnom konaní. Zatiaľ je to tak, že pani prokurátorka rozhodla postupovať tým spôsobom, že mu dočasne odložila vznesenie obvinenia,“ doplnil. Sklenkov obhajca Vladimír Varinský sa k výpovedi svojho klienta odmietol vyjadriť s odôvodnením, že na to nemá mandát.