Bizarný trend naberá na sile: Ruskí vojaci z frontu sa v ťažkých časoch obracajú na čarodejnice

MOSKVA - Samozvaná čarodejnica Natalja Malinovská má nových zákazníkov: vojakov bojujúcich na východe Ukrajiny, ktorých rovnako ako rastúci počet Rusov láka na pozadí vojny a ekonomickej neistoty nadprirodzeno, píše agentúra Reuters.
Malinovská, ktorá tvrdí, že svoje schopnosti zdedila po babičke, ponúka vo svojom zatemnenom byte v Moskve služby siahajúce od milostných kúziel až po ochranu pred zlom. Často sa tiež objavuje v ruskej televízii. Hovorí, že väčšina ľudí vyhľadáva pomoc kvôli trápeniu s láskou, a to vrátane vojakov, ktorí sa obávajú o vernosť svojich partneriek, a predvádza, ako dokáže rozpoznať zlú auru ohľadom nejakého zdravia mávnutím zapálenej zápalky nad pohárom.
Situácia vo svete zvyšuje úzkosť
"Kontaktujú ma a je ich veľa," povedala Malinovská a varovala, že môže kúzliť iba za prítomnosti záujemcu, teda keď sú vojaci na dovolenke. "Rituály na fronte nie je možné vykonávať. Kde by tam niekto pálil sviečky a ako by som ich tam vôbec poslala? " Pravoslávie, mystika a ľudové povery koexistovali v Rusku po stáročia cárske vlády a nezmizli ani za náboženských represií sovietskej éry. Záujem prudko vzrástol v posledných rokoch cárskej ríše, kedy vplyv liečiteľa Rasputina na cársku rodinu vyvolal verejné pobúrenie, potom znovu počas chaotických rokov po rozpade Sovietskeho zväzu. Po období poklesu záujmu je mystika opäť na vzostupe.
"Súčasné geopolitické a ekonomické problémy v Rusku a na celom svete zvyšujú úzkosť a vyvolávajú nárast záujmu o mystiku," uviedla v marci štátna spoločnosť VCIOM k zverejneniu výsledkov prieskumu, podľa ktorých 85 percent Rusov niekedy praktizovalo mágiu. "Za takýchto podmienok, najmä na pozadí vojenských hrozieb, sa viera (bez ohľadu na to, o ktorých bohov ide) stáva nástrojom psychologickej obrany," uviedol VCIOM. Ruské vojská bojujú na Ukrajine už viac ako štyri roky, čo prispieva k smrtiacej kríze, ktorá poškodila medzinárodné postavenie Ruska, spomalila ekonomiku a zvýšila životné náklady. Takmer polovica Rusov verí, že niektorí ľudia môžu byť schopní predpovedať budúcnosť alebo mať magické schopnosti, ukázal prieskum. Ešte v roku 2019 tento názor zastávala menej ako tretina opýtaných.
Dopyt po magických predmetoch vzrástol
Dopyt po krištáľových guliach a ochranných amuletoch sa vlani viac ako zdvojnásobil, zatiaľ čo predaj osikových tyčiniek, ktoré údajne ochránia majiteľov pred zlými duchmi, vzrástol na štvornásobok, uviedol ruský prevádzkovateľ platobného systému ATOL s odvolaním sa na údaje o výdavkoch spotrebiteľov. V moskovskom obchode Witch Store, ktorý predáva magické predmety, niekoľko zákazníkov prechádzalo regálmi a hľadalo vonné tyčinky zabezpečujúce vyčistenie vzduchu alebo šťastie. "Čierne obsidiánové gule sú veľmi obľúbené a veľmi žiadané. Obsidián je považovaný za kameň bezpečia," povedala spolumajiteľka obchodu Julija Gusanovová s odvolaním sa na druh sopečného skla. Bar s voodoo tematikou Mária Laveau, ktorý ponúka výklady tarotových kariet, ťaží z ducha doby. "Ukázalo sa, že sa dokonale hodíme do tejto doby," povedala majiteľka Jevgenija Chassagnardová.
Oživenie mystiky má ale svojich odporcov. Vlani predložila skupina zákonodarcov návrh zákona o zákaze reklám na služby, ako je astrológia a liečenie prúdmi energií, a varovala, že môžu viesť k finančnému vykorisťovaniu zraniteľných ľudí. Patriarcha Kirill, hlava ruskej pravoslávnej cirkvi, vlani myšlienku zákazu podporil a v januári odsúdil "masový manipulatívny vplyv" veštcov a jasnovidcov. "Vo veštení je prítomná temná sila. Ak zázraky zahŕňajú božskú moc a milosť, potom veštenie zahŕňa diabolskú moc," povedal patriarcha štátnej tlačovej agentúre TASS a naznačil tak spojenie so "satanizmom", ktorý vlani ruský najvyšší súd postavil mimo zákon. Na otázku, či cirkev, ktorá niekedy vykonáva exorcizmus, teda vyháňanie diabla, považuje jasnovidcov za konkurentov, hovorca pravoslávnej cirkvi Vachtang Kupšidze agentúre Reuters povedal, že ide o nepochopenie podstaty veci. "Nevnímame ich priamo ako konkurentov, pretože konkurencia naznačuje boj o klientov," povedal.