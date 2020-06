Krajniak: Pomoc firmám, SZČO a zamestnancom bude pokračovať aj po 31. júli

BRATISLAVA - Pomoc zo strany štátu pre firmy, zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých zasiahla koronakríza, by mala pokračovať aj po 31. júli tohto roka. Avizoval to v stredu po skončení sa zasadnutia vlády minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) s tým, že približne v polovici leta sa rozhodne, či bude pomoc realizovaná z doterajších schém alebo vláda pripraví inú formu.

Minister vyčíslil, že celkovo bolo v rámci projektu Prvá pomoc odoslaných 167.995 platieb, objem prostriedkov dosiahol 240 miliónov eur a pomoc išla 837.125 ľuďom a spomedzi SZČO ju dostalo 88.000 osôb.

Krajniak uviedol, že v prípade SZČO poskytovanie pomoci pokračuje naďalej. "V Českej republike v tejto pomoci už skončili, my na rozdiel od nich budeme v tejto pomoci pokračovať aj naďalej minimálne do 31. júla. Verím, že ak to situácia bude vyžadovať, tak aj trochu dlhšie," podotkol Krajniak. Celkovo od začiatku pandémie bola v rámci rezortu práce poskytnutá pomoc pre 1,141 milióna prijímateľov v objeme 342 miliónov eur.

Odozva je prakticky okamžitá

Minister práce zároveň vyčíslil, že sa podarilo skrátiť priemerný čas, počas ktorého dostane žiadateľ o pomoc reálne peniaze, na tri - štyri dni. "Odozva s výnimkou Bratislavy je prakticky okamžitá," doplnil Krajniak.Pomoc štátu bola podľa jeho slov nastavená na podmienky Talianska, ktoré masívne zasiahla koronakríza a kde väčšina ekonomiky bola zatvorená.

"Nám sa podarilo 70 % ekonomiky ochrániť, čiže 70 % fungovalo normálne. To nám umožňuje rozmýšľať nad predĺžením pomoci. Česi už jednu fázu skončili, my v nej pokračujeme, ak bude situácia v polovici leta taká, že si to bude vyžadovať, tak budeme pokračovať. Ale uvažujeme aj nad inými formami pomoci, ktoré majú stimulovať dopyt presne v tých sektoroch ekonomiky, ktoré boli postihnuté zatvorením z rozhodnutia úradu hlavného hygienika," doplnil Krajniak.

V polovici leta by sa malo rozhodnúť, ako bude podpora zo strany štátu vyzerať. "Vtedy sa rozhodneme, či budeme pokračovať v tom, čo doteraz, alebo ešte zvolíme inú formu pomoci, ale určite pomoc bude pokračovať aj po 31. júli. To viem s istotou povedať," podotkol Krajniak s tým, že drvivá väčšina pomoci na zmiernenie následkov koronakrízy sa dá preplácať z eurofondov. "Nemíňame teda prostriedky zo štátneho rozpočtu," dodal minister práce.