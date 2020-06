Ministri sa pustili do totálneho zákazu nedeľného predaja: Spôsobí to problémy, treba zaviesť výnimky

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) uviedol, že preferuje rakúsky a nemecký model. "Veľké nákupné centrá a veľké predajne potravín a tovarov by boli v nedeľu zatvorené, ale kultúrne podujatia, reštaurácie, zábavné centrá by mohli byť otvorené, aby rodiny mohli tráviť spolu čas," vysvetlil Krajniak.

Myslí si však, že by mohlo dôjsť k dohode naprieč politickým spektrom. "Ja mám informácie také, že aj zamestnávatelia, aj odborári skôr preferujú uzatvorenie veľkých prevádzok v nedeľu, pretože nehrozí pokles obratu, ktorý by poškodil ekonomiku. Chcem, aby bola dohoda naprieč celým politickým spektrom," uviedol Krajniak.

Páči sa mu aj návrh, keby mohla byť možnosť tzv. výhrady vo svedomí v prípade predavačiek. "Mala by fungovať vo všeobecnosti, nielen k tomu, že niekto nechce pracovať v nedeľu. Myslím, že môžeme dospieť aj k lepšej dohode, že by sme sa mohli dohodnúť, ktoré prevádzky by mohli byť otvorené a ktoré nie. Výmenou za to, počas tých štátnych sviatkov, ktoré sú počas pracovného týždňa, by boli povolené otvorené aj väčšie prevádzky. Obchodníci ani ľudia nič nestratia," dodal Krajniak.

Minister financií sa vyjadril jasne

Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) nie je presvedčený, že vláda by mala uvažovať o tzv. výhrade vo svedomí pri nedeľnom predaji. "Mohlo by to byť trošku problém aj pre to, že predajcovia by pri výbere zamestnancov mohli mať toto ako kritérium a ľudia by sa mohli dostať do istej diskriminácie. Takže myslím si, že toto nie je cesta, ktorou by sme sa mali vybrať. Ale nechajme to na rokovania," podotkol Heger.

Remišová dvíha varovný prst

Podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) upozornila na to, že štát zápasí s ekonomickou krízou, a preto je potrebné nájsť kompromisné riešenie. "Mnohé podniky sú na kolenách a nebolo by dobré ich zaťažovať ešte dodatočnou reguláciou. Preto aj otázka nedeľného predaja by sa mohla vyriešiť pragmatickým kompromisným spôsobom tak, aby na jednej strane mohli ostať obchody otvorené, ale na druhej strane, aby si zamestnanci mohli uplatniť právo nepracovať v nedeľu, ak nechcú. Ak by sme to chceli obmedziť ešte viac, tak by sme to mohli obmedziť na zamestnancov, ktorí majú malé deti," dodala Remišová.

Obchody ostanú zatvorené

Obchody budú v nedeľu zatvorené zo sanitárnych dôvodov aj naďalej. „Ako laikovi mi to pripadá úplne rozumné - keď pri vstupe do predajne máme hygienické opatrenia typu, že musíme tam vojsť s rúškom, musíme si dezinfikovať ruky alebo vyfasovať rukavice - že jedno z tých ďalších hygienických opatrení je ten sanitárny deň, aby sa raz do týždňa tá predajňa vydezinfikovala a pripravila sa na to, aby ďalší týždeň mohla slúžiť znova,“ odpovedal premiér Matovič na novinársku otázku, prečo už nemôžu v nedeľu obchody otvoriť.

Sulík verí v otvorenie

Ako zároveň dodal, obchody by v nedeľu zavrel hneď a natrvalo, v koalícii však zatiaľ nedošlo k dohode. inister hospodárstva Richard Sulík však očakáva, že keď sa skončí núdzový stav, opätovne sa povolí aj nedeľný predaj a už nastálo. Na otázku o výhrade vo svedomí odpovedal, že je pripravený o tom rokovať. Ako dodal, treba sa dohodnúť na tom, ako by to bolo presne vyhotovené a čo presne bude napísané v zákone, na detailoch totiž záleží.

Matovič chce chrániť predavačky

Na otázku o možnosti, že by si predavačky uplatnili výhradu vo svedomí, čo teda znamená, že by v nedeľu išiel do obchodu pracovať len ten, kto chce, Matovič odpovedal, že je to „Potemkinova dedina“. „Dať predavačke v obchode v čase, keď rastie nezamestnanosť, 'akože' výhradu vo svedomí, že ona môže prísť za majiteľom predajne a povedať, že ona si uplatňuje výhradu vo svedomí a že v nedeľu nepríde do roboty, tak ten majiteľ predajne jej povie arrivederci,“ vysvetlil premiér Igor Matovič. Podľa neho je totiž dostatok ďalších ľudí - nezamestnaných, ktorí by ju nahradili. „Tváriť sa, že toto je riešenie, je robiť z tých predavačiek hlupákov. Ony nie sú vôbec slobodné,“ dodal premiér.