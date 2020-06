Črtá sa slovenský cestovný semafor: FOTO Prvé slová štátneho tajomníka Klusa, ako by mal vyzerať

BRATISLAVA – Systém takzvaného semaforu rozdeľujúceho krajiny podľa miery rizika by mohlo mať Slovensko po vzore Česka. Šlo by o prehľadnú pomôcku pre cestovateľov.

Cestovný semafor rozdeľuje štáty Európskej únie a Schengenu na zelené, oranžové a červené - podľa toho, aká je v nich epidemiologická situácia.

Bez negatívneho testu na covid-19 tak môžu Česi opäť od 15. júna cestovať do zeleno a oranžovo vyznačených krajín. Medzi ne patria napríklad Slovensko, Nemecko, Slovinsko, Chorvátsko či Grécko. Na Twitteri to oznámil minister zdravotníctva Adam Vojtěch.

Od 15.6. můžeme začít cestovat po Evropě. Na vládě jsme schválili systém označující bezpečné země pro cestování. Barvy na mapě označují závažnost vývoje covid v dané zemi. Zeleně jsou bezpečné země, oranžově země se středním rizikem nákazy a červeně země s vysokým rizikem nákazy. pic.twitter.com/hSphgepOei — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) June 1, 2020

Slovensko bude mať podľa štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych (MZVaEZ) SR Martina Klusa podobný semafor. „Mapu budeme môcť ľahko aktualizovať a meniť zaradenie štátov,“ podotkol.

O konkrétnych krajinách, voči ktorým sa Slovensko úplne otvorí, rozhodne konzílium epidemiológov. „Predpokladaný termín je 14. 6. 2020. Zároveň sa určí aj forma kontroly prichádzajúcich z krajín, ktoré medzi bezpečné patriť nebudú. Najpravdepodobnejšie pôjdeme podobným režimom, aký predstavila Česká republika v podobne cestovateľského semaforu,“ dodal Klus.

Zdroj: FB/Martin Klus

Klus televízii Markíza potvrdil, že bude na krízovom štábe navrhovať identické zaradenie krajín. „Neviem, či pri zelenej farbe prejdú všetky krajiny. Možno zostaneme len pri osmičke,“ povedal. To by bolo Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Švajčiarsko, Slovinsko a Chorvátsko.

Štátny tajomník očakáva diskusiu aj pri „oranžových“ štátoch. Podľa neho je možné, že my budeme mať o niečo prísnejšie opatrenia ako Česi. Pri „červených“ krajinách nevidí nijakú prekážku.

Český semafor

Česi sa budú musieť preukazovať testom na koronavírus pri návrate z Británie a Švédska, z ďalších krajín Európskej únie budú môcť pricestovať bez obmedzenia. Týka sa to všetkých susedných krajín i obľúbených turistických destinácií, ako sú Grécko, Chorvátsko či Bulharsko. Krajiny sú v systéme rozdelené do troch kategórií značiacich nízke, stredné a vysoké riziko. Česi môžu bez obmedzení cestovať do štátov v prvých dvoch kategóriách. Cudzinci prichádzajúci do Česka sa ale budú musieť naďalej preukazovať testom i pri ceste zo stredne rizikových krajín, do ktorých patrí napríklad Taliansko, Španielsko či Francúzsko.

V Česku je epidémia koronavírusu na ústupe, denne pribúdajú len desiatky nových prípadov. Spolu sa od začiatku epidémie v Česku infikovalo 9 629 ľudí, teraz je v celej krajine 2 733 infikovaných. V krajine evidujú 328 úmrtí na covid-19.