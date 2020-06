Politici reagujú na Čaputovej správu: Matovič kritiku nezachytil, Remišová hovorí, že sú na jednej lodi

BRATISLAVA - Po prejave prezidentky ohlásili reakčné tlačové konferencie a poskytli mnohé vyhlásenia viacerí politici, ktorí si ju do pléna prišli vypočuť. Roznorodosť reakcii pripomína, že prezidentka vo svojom prejave zacielila na viaceré vážnejšie témy.

Premiér si myslí, že prejav bol férový

Správa o stave republiky bola vyrovnaným, férovým a dôstojne predneseným prejavom. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽaNO) v reakcii na vystúpenie prezidentky Zuzany Čaputovej v parlamente. Podotkol, že kritiky v ňom bolo omnoho menej ako chvály, pričom kritiku považuje za opodstatnenú. Hlava štátu podľa neho pripomenula predvolebné sľuby, aby cesta za transparentnosťou bola transparentná. "Touto cestou sa treba vydať," povedal.

Prejav bol podľa Matoviča vyrovnaný, dobrý a férový voči Slovensku, politikom i ľuďom. Premiér v reakcii uviedol, že v správe si všimol aj tému prokuratúry a výhrady k legislatívnemu procesu. "Keď medzi riadkami bolo myslené, že poslanecký návrh nie je riadny legislatívny proces, v tom prípade treba zmeniť ústavu a poslancom treba zobrať právo predkladať zákony. Ja považujem aj poslanecký návrh za riadny legislatívny proces," povedal novinárom.

Na slová prezidentky o tom, že v prípade kultúrno-etických tém jej chýba poctivá debata, premiér reagoval, že úlohu v tom zohrali médiá. "Myslím si, že skôr médiá strašili takýmito zmenami, robili aj z našich poslancov strašiakov. Omnoho menej to bolo v súlade s realitou," dodal.

Kiskovci tvrdia, že s prezidentkou sú na jednej lodi

Poslanecký klub Za ľudí pod záštitou Veroniky Remišovej zareagoval na prejav prezidentky. "Prezidentka má pravdu. Krízu sme zvládli a sme medzi najlepšími na celom svete. Kríza nás vyčerpala, ale berieme to aj ako príležitosť. Príležitosť zbúrať staré, zažité schémy," hovorí Remišová. "Sme s pani prezidentkou na jednej lodi a máme spoločný cieľ," dodáva Remišová s tým, že urobia všetko preto, aby sme boli krajinou prosperity, kde sa bude všetkým dariť.

Stranícky kolega Tomáš Valášte súhlasí so slovami prezidentky o monopolizácii priemyslu na Slovensku. "To, že musíme prejsť so závislosťou na automobilkách niekam inam sme videli aj pred Covidom," hovorí Valášek.

Sulík víta obsah prejavu prezidentky

Predseda strany SaS Richard Sulík sa za prejav prezidentke poďakoval. Ocenil prínos prezidentky v prejave a aj jej pozornosť na vedu a techniku. "Je tiež dobré, že prezidentka sa nevenovala minulosti a upriamila pozornosť na aktuálne výzvy," povedal Sulík.

Veľmi prekvapivá reakcia od Kotlebu

Reakcia Mariana Kotlebu z ĽSNS bola pomerne prekvapivá. "My sme ten jej prejav ocenili aj potleskom, pretože ho považujeme za správny, vecný a kultivovaný. Sme s ním spokojný a hodnotíme ho veľmi pozitívne," povedal predseda ĽSNS, ktorý počas minulých prejavov prezidenta Andreja Kisku odchádzal zo sály.

Podpredseda Šeliga vníma potrebu diskusie

Šeliga reaguje na kritiku prezidentky v prejave na adresu legislatívneho procesu pri výbere kandidátov na generálneho prokurátora. "Vnínam potrebu diskusie. Tá diskusia tu je. Keď budeme diskutovať, budeme sa navzájom posúvať. Bude pokračovať a iba súhlasím s pani prezidentkou v tomto," povedal novinárom Šeliga.