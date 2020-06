Trianon sa nesmie stať balvanom brániacim pohľadu do budúcna, tvrdí Korčok

BRATISLAVA - Trianon sa nesmie stať balvanom, ktorý by bránil Slovákom a Maďarom pozerať sa do budúcnosti, povedal v utorok v Budapešti minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) na svojej prvej oficiálnej návšteve Maďarska, kde sa stretol s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom.

V súvislosti s nadchádzajúcim výročím Trianonskej mierovej zmluvy, ktoré bude 4. júna, Korčok podotkol, že s jeho maďarským rezortným partnerom hovorili o Trianone veľmi otvorene. "Vidíme tento historický míľnik odlišne, sú to tie isté dejiny, ale žijeme ich odlišným spôsobom. Čo nás nemusí zjednocovať, nás nesmie rozdeľovať. Tak treba vnímať aj iniciatívu slovenského premiéra Igora Matoviča, ktorý pozval predstaviteľov maďarskej komunity na Slovensku, aby sme sa stretli, dá sa povedať, v predvečer tohto výročia. Je to podľa mňa silný signál - ak chcete - empatie, ktorú aj my očakávame od Maďarska - práve 4. júna, keď si pripomeniete 100. výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy," zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.

Korčok vyjadril názor, že Európa, Slováci či Maďari, všetci v Európe majú zložitú históriu a zložité zážitky z tejto histórie. To, čo je podľa jeho slov pre jedných porážka, je pre iných víťazstvo. To, čo je pre jedných trauma, pre iných je začiatok slobody. "Ale toto sa nesmie stať balvanom, ktorý máme na krku a ktorý nám bráni pozerať sa do budúcnosti a robiť to, čo od nás občania očakávajú v prítomnosti. Verím, že tento týždeň bude týždňom plným empatie. Toto si želám, aby tóny, ktoré zaznejú v Budapešti 4. júna, bolo niečím, čo naozaj otvára spoluprácu do budúcnosti," dodal.

Korčok so Szijjártóom hovorili aj o aktuálnych bilaterálnych vzťahoch s dôrazom na koordináciu v uvoľňovaní obmedzení na hraniciach v regióne a v Európskej únii. Predmetom rokovaní bola aj regionálna spolupráca a aktuálne otázky európskej a medzinárodnej agendy. Slovenského ministra zahraničných vecí prijme aj predseda Národného zhromaždenia László Kövér a stretne sa aj s predsedom zahraničného výboru parlamentu Zsoltom Némethom.