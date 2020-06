Dodatočné peniaze z EÚ by mala SR investovať do piatich oblastí: Medzi nimi je aj doprava

Vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

BRATISLAVA – Dodatočné peniaze z Európskej únie, ktoré Slovensko dostane nad rámec eurofondov na veľké štrukturálne zmeny, by malo Slovensko prioritne využiť v piatich oblastiach. Medzi nimi je aj doprava. Myslí si to vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí), uviedla to na sociálnej sieti.