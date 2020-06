Tri tajomstvá premiérovej pracovne: Igor Matovič deťom ukazoval svoju spálňu!

BRATISLAVA - Premiér je povolanie, ktoré so sebou prináša množstvo povinností, starostí a ako sa ukazuje aj neprebádaných kútov vo vlastnej kancelárii. Keďže dnes majú deti svoj veľký deň a okrem návratu do školy oslavujú aj Medzinárodný deň detí, rozhodol sa pre nich predseda vlády Igor Matovič usporiadať exkurziu po vlastnej kancelárii. Už v úvode im spomenul, že v jeho pracovni po nástupe do funkcie objavil hneď niekoľko tajomstiev.

Premiér túto exkurziu prezentoval naživo v teleráne na Televízii Markíza. Líder OĽaNO spolu s moderátorom Romanom Juraškom prešiel prakticky celú premiérsku kanceláriu. "Deti, chcem vám ukázať jedno malé prekvapko. Viete čo sú fejky?" spýtal sa detí premiér, pričom mal na mysli vec, ktorá môže pôsobiť ako originál, no je falošná. Tým sa dostal k prvej veci, ktorá je podľa neho jednou veľkou neznámou Úradu vlády SR. Ide totiž o krb - nekrb.

Tajomstvo krbu bez komína

Zdroj: reprofoto tv markíza

V tzv. "žltom salóniku" premiér poukázal na krb, ktorý sa v miestnosti nachádza. Podľa neho ide o falošný krb alebo, ako už povedal "fejk". "Toto je taký fejkový krb, lebo keď prišiel ujo prezident (Rudolf Schuster pozn. red.) spoza oceánu, chcel mať fotografiu, kde by bol v pozadí nejaký krb," povedal Matovič s tým, že následná fotografia napokon aj vznikla a bol na nej vtedajší prezident Rudolf Schuster a vtedajší predseda vlády Mikuláš Dzurinda. Krb však podľa jeho slov nemá komín a plní tak len estetickú stránku v miestnosti.

Kronika uja Mečiara skončila na poličke na toalete

Premiér v exkurzii pre deti pokračoval. "Potom som tu objavil na nie práve dôstojnom mieste takúto veľkú knihu," začína Matovič. "Tu sa podpisovali rôzne štátne návštevy. Je to kronika. Podpisovali sa do nej rôzne štátne delegácie, ktoré sem prišli na návštevu zo zahraničia. Začal si to taký ujo Mečiar na začiatku Slovenskej republiky," ukazoval deťom kroniku Matovič, do ktorej sa okrem iného podpísali bývalý americký prezident Jimmy Carter, kandidátka na prezidentku Hillary Clintonová či ruský expremiér Viktor Černomyrdin.

Zdroj: reprofoto tv markíza

Zarazený však bol z miesta, kde kroniku našiel. "Potom v roku 2000 ju prestali viesť. Bola na wecku, na poličke. Mal som pocit, že by mohla byť na dôstojnejšom mieste," povedal prekvapený Matovič.

Zdroj: reprofoto tv markíza

Šok na záver, zámer tajnej miestnosti Matovičovi uniká

Masívne prekvapenie si premiér prichystal na záver prehliadky. Na týchto miestach dokonca nebol nikto z verejnosti už niekoľko desiatok rokov. Priamo v pracovni sú totiž dvere, ktoré vedú do plnohodnotnej spálne s manželskou posteľou. "Toto som, priznám sa, ani nepochopil, že načo je predsedovi vlády manželská posteľ vedľa pracovne. To je také tajomstvo, ktoré si choďte pozrieť. Je tu takéto miesto, aby sa tu mohol pán predseda vlády vyspať," skonštatoval v závere prehliadky premiér.