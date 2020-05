Nová spolupráca: Hlina a Drucker sa bratajú, bývalý šéf KDH by chcel exministra v strane!

Od parlamentných volieb sa toho udialo dosť aj v tábore KDH, ktorý už viac nevedie Hlina ale Pavol Zajac. Tu zrejme vycítili príležitosť predseda Dobrej voľby Drucker a bývalý šéf KDH Hlina. Obaja potvrdili, že spolu komunikujú a rozhodne nejde o krátke obdobie. Informáciu o stretnutí priniesol Nový čas. "Myslím si, že máme blízko aj po názorovej stránke. Máme aj témy, na ktoré môžeme rozprávať, debatovali sme aj o spolupráci. Hodnotíme aj aktuálnu situáciu. Uvidíme, kam to pôjde," povedal pre Topky Tomáš Drucker.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Viac ako už viete vám nepoviem. Bavili sme sa o politike a v čase, keď sme ešte obaja boli predsedovia aj o knihách," povedal druhý z dvojice Hlina.

Drucker si Hlinu z politického hľadiska váži

Drucker sa pri vyspovedaní neštítil ani menších komplimentov smerom na Alojza Hlinu. Ten síce kresťanským demokratom už nešéfuje, no je tu aj otázka jeho ďalšieho pôsobiska. "Pán Hlina je tiež človek, ktorý nejakým spôsobom niečo na tej politickej scéne urobil aj robí. Uvidíme ako sa budú veci vyvíjať. Ja mám záujem o spoluprácu a myslím si, že aj on. Uvidíme, či už s KDH alebo bez KDH, myslím si, že s pánom Hlinom má zmysel spolupracovať," dodal Drucker.

Hlina by Druckera chcel do KDH

"Viem si predstaviť veľa vecí. Nespojiť sa dokáže každý. Spolupracovať treba. Otázka na mieste je možno skôr - s kým spolupracovať?" povedal Topkám Hlina. "Položartom poviem, že som ho (Druckera pozn. red.) lanáril do KDH alebo aj na spoluprácu s KDH a uvidíme ako to dopadne," doplnil bývalý šéf KDH.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Impulz bol výsledok volieb

Stretnutia začali po voľbách, čo potvrdil aj líder Dobrej voľby. Ich pointa je vraj jasná. "Treba spájať sily, pretože dneska vo vzťahu k tomu ultrapopulizmu treba dať dostredivú stránku a že je možné potlačiť trochu aj svoje egá a nájsť spoločný priestor," prezradil pre Topky Drucker.

Ten zatiaľ nevie povedať ako si spoluprácu presne predstavuje. "Myslím si, že je to predčasné hodnotiť. Podľa mňa máme rovnaký názor na rôzne veci a debatujeme. Teraz treba ukázať, že existuje spolupráca v otázkach názoru aj na to, čo sa deje," povedal exminister zdravotníctva.

Trvá to už mesiace, potenciál prepadnutých hlasov je priveľký

Bývalý nominant Smeru prezradil aj to, že stretnutia s Hlinom už trvajú dlhšie obdobie. "Stretli sme sa viackrát. Diskutujeme. Stretávame sa už dva-tri mesiace, no ja sa stretávam aj s inými, takže nie je treba za tým hľadať niečo viac. Takmer 30 percent hlasov zostalo mimo parlamentu. Podľa mňa je to dosť silná miera voličskej štruktúry ľudí. Musíme sa pokúsiť o to, či vieme nájsť nejaké prieniky," zhodnotil na záver líder Dobrej voľby.

"Stretávali sme sa aj pred a aj po voľbách. Ja som sa však stretal aj s inými ľuďmi a politikmi, len tu to zostalo nepovšimnuté. Stretávať sa treba," myslí si Alojz Hlina, ktorý zdieľa Druckerov názor na výsledok volieb. "V týchto voľbách si občania vybrali hrubozrnný populizmus, farizejstvo, pokrytectvo... Možno raz príde doba, že aj antipopulisti budú v kurze. To, čo sa predvádzalo v týchto voľbách, bolo šialené," uzavrel Hlina.