Líder Dobrej voľby nebýva len zavretý v centrále strany: Drucker v POSILŇOVNI, prezradil detaily

Tomáš Drucker sa nechal v tejto súvislosti vyspovedať a priznal, že okrem primárneho cieľa, ktorým je udržiavať zdravú líniu, je za tým aj niečo viac. Drucker sa totiž pripravuje na dobročinnú akciu, ktorá súvisí s cyklistikou a je vedená v duchu boja proti zákernému ochoreniu skleróze multiplex. Trasa totiž vôbec nebude krátka. "Hovoríme o trase od Štrbského plesa až po Bratislavu. Je to niekoľko dní etáp. Sú to ale štreky aj 80 – 100 kilometrov dlhé," povedal pre Topky Drucker s tým, že do tejto cesty sa môže pripojiť aj viacero ľudí. "Chcel som touto cestou pripomenúť, že sa to už pomaly blíži. Je to na konci augusta, aby sa do toho zapojilo čo najviac ľudí," dodal Drucker.

Zdroj: Instagram.com/druckertomas

Okrem politiky je tu aj udržiavanie fyzickej kondície

Šéf Dobrej voľby prezradil aj niečo viac o návštevách posilňovne či iných aktivitách. "Áno, robievam to pravidelne, ale nevnímal by som to tak, že robím nejakú atletickú činnosť. Ak sa dá, tak aj na bicykel v lete či napríklad aj zabehať si. Nič významné by som v tom však nevidel," dodáva skromne Drucker.

Obezita ako európsky výkričník

Ako bývalý minister zdravotníctva totiž apeluje na zdravý životný štýl aj vlastným konaním. V tomto kontexte vníma aj okolie a aktuálnu generáciu tínedžerov. "Myslím si, že je potrebné ukázať aj mladým ľuďom a aj mnohým ďalším, že treba mať aj fyzickú aktivitu. Koniec-koncov, aj počas nášho minulého predsedníctva v EÚ jednou z tém bola obezita. Ja si myslím, že ak si pozrieme výsledky Slovenska práve v boji s obezitou, nemáme programy nastavené úplne dobre. To sa týka aj fyzickej aktivity a aj zdravého stravovania. Ak akýkoľvek drobný príklad môžete v tomto dať ľuďom, tak ho dajme," myslí si exminister.