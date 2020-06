Nicholsonová sa vyjadrila jasne: Podsúvanie Lipšica za generálneho prokurátora je umelo vytvorené

"Netvárme sa, že máme tisíce kandidátov z radov prokurátorov, ktorí by mohli byť tí vhodní na funkciu generálneho prokurátora," podotkla. Ďuriš Nicholsonová súhlasí s poslankyňou parlamentu Annou Záborskou (OĽaNO), že ak by generálny prokurátor vzišiel z politickej strany, neznamená to, že bude pretláčať svoje politické názory. "Dobroslav Trnka ani Jaromír Čižnár nevzišli z politických kruhov a pretláčali politické názory konkrétnej vládnej strany," podotkla europoslankyňa. Záborská poznamenala, že teraz by mala byť diskusia o tom, ako by mal vyzerať zákon o voľbe generálneho prokurátora. "Nastavme pravidlá a potom hovorme o osobe. Veľa času venujeme tomu, že rozoberáme osoby a nakoniec 'skutek utek'," poznamenala.

Europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD) hovorí, že si preštudovala dôvodovú správu, kde sú spomenuté závery Benátskej komisie. Prokuratúra by podľa komisie mala byť apolitická a kandidáti by mali byť bezúhonní a apolitickí. "Z toho mi nevyplýva Daniel Lipšic ani v jednej súvislosti," povedala. Súhlasí tiež s tým, aby do tvorby zákona vstúpili aj stavovské organizácie alebo aby sa do úvahy zobralo minimálne stanovisko rady prokurátorov. "Som si istá, že tu vieme nájsť vhodných kandidátov a vieme ten zákon pripraviť tak, aby nemohlo prísť k politizácii prokuratúry."

Na margo prezidentkinej správy o stave republiky Ďuriš Nicholsonová uviedla, že hlava štátu v nej veľmi decentne podotkla, že momentálne nie je čas na polarizáciu spoločnosti. Prejav bol podľa Beňovej vyvážený a neboli v ňom politické ataky. Na Záborskú pôsobila správa ľudsky. Správa jej dáva nádej do budúcnosti, že "ťah na bránku" vlády s prezidentkou bude spoločný.