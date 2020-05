Krajčiho šokujúce VIDEO z minulosti: Reči o okultizme a VÁŠNIVÉ opisovanie náboženského zážitku

Krajčí na spomínanom videu totiž popisuje počas istej prednášky priam vzrušujúci zážitok, počas ktorého mali "vyslobodiť" svojho brata z područia neslobody. "Modlili sme sa za jedného konkrétneho brata, ktorý tam bol a zistili sme, že mal dočinenia niečo s okultizmom, cítil sa poviazaný, keď sme sa začali modliť za napĺnenie Duchom svätým," hovorí Krajčí.

Modlitba a následná seánsa ako z filmu

Nad tým, čo hneď na to začal opisovať Krajčí však ostáva rozum stáť. "Tak sme sa začali modliť zaňho k Bohu, nech ho Boh oslobodí. Zrazu prišla situácia, že padol dozadu so slovami 'Chalani, ja som slobodný' a keď sa to stalo, tak tam prišiel Duch svätý, ale to bolo ozaj ako vánok a on normálne previal tým humnom. Pocítil som to fyzicky ako vytrženie, ale išlo to dole od nôh ako bublotajúca voda až hore. Otvoril som ústa a rieka sa začala valiť ústami a vedel som že chválim Boha. Začali sa zo mňa vylievať všelijaké jazyky, nevedel som to ovládať, ale vedel som, že som chválil Boha," popisuje náboženský zážitok Krajčí vo videu.