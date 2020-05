KORONAVÍRUS Najzmieňovanejšou zmenou od vypuknutia pandémie bola pre ľudí práca z domu

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Najčastejšie zmieňovanou zmenou denného režimu od vypuknutia pandémie nového koronavírusu bola pre Slovákov práca z domu (31 percent), ktorá sa týkala najmä ľudí s vysokoškolským vzdelaním a z Bratislavského kraja. Naproti tomu ľudia so základným a stredným vzdelaním a respondenti z ostatných krajov zmienili najmä zotrvávanie doma na OČR, dovolenke, neplatenom voľne, prípadne ako dôsledok straty zamestnania (28 percent). Vyplýva to z online dotazníkového prieskumu Slovenskej akadémie vied (SAV), spusteného od 18. marca do 26. marca. Informovala o tom hovorkyňa SAV Monika Hucáková.