Slovensko sa vracia do normálu, no KORONAKRÍZA sa nekončí: Štát pomôže s nájmami, aj cestovkám

BRATISLAVA - Slovensko sa odo dnes pomaly a isto vracia do normálu, no kríza ešte zďaleka nie je zažehnaná. Na dnešnom rokovaní vlády by sa mali jej predstavitelia zaoberať najmä problematikou cestovných kancelárií, udržaním zamestnanosti, ale aj zmiernením ďalších ekonomickych dopadov koronakrízy.

od 10-ej ráno rokuje vláda

vláda má na programe okrem iného aj zákon o zákazdoch, riešiť by sa mali cestovné kancelárie

od dnes začína na Slovensku platiť 4. fáza uvoľňovania opatrení, Slovensko sa tak pomaly vracia do normálu

na úrade vlády včera zasadal aj Ústredný krízový štáb

NAŽIVO Premiér Igor Matovič po rokovaní vlády

13:30 Rokovanie vlády dnes skončilo.

13:08 Obchody ostanú v nedeľu zatvorené. „Súčasný stav platí dovtedy, dokedy bude platiť,“ povedal Matovič a Sulík s ním v plnom rozsahu súhlasil. Táto otázka sa bude riešiť, keď to bude aktuálne.

13:06 Máme na výber medzi zlými a horšími riešeniami, povedal Sulík

„Vybrali sme to, čo sme považovali za najlepšie. Budeme sa snažiť eurokomisii vysvetliť, že takéto riešenie predstavuje primeraný a odôvodnený zásah do práv spotrebiteľa,“ uviedol. „Ak sa klient cestovnej kancelárie rozhodne, že chce peniaze a nič iné, tak musí strpieť, že bude čakať 15 mesiacov,“ dodal Sulík.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

12:51 Cestovné kancelárie dostanú odklad

Cestovné kancelárie dostanú odklad, Slovensko sa inšpirovalo dvanástimi krajinami, v ktorých to platí. „Inšpirovali sme sa Českou republikou, cestovné kancelárie dostanú vyše roka odklad na to, aby vrátili zákazníkom peniaze, alebo aby došlo k dohode,“ vysvetlil Sulík.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

12:50 Základné pravidlo podľa ministra hospodárstva je, že o koľko zľaví prenajímateľ, o toľko prispeje štát. „Maximum je zľavnenie o 50 percent,“ vysvetlil Sulík.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

12:46 Tretí scenár

Ak prenajímateľ nebude ochotný zľaviť z nájomného za obdobie zatvorenia obchodu či reštaurácie nič, bude musieť uhradiť celú sumu nájomca, teda 100 %. Aj v tomto prípade platí, že si splátky môže rozložiť do 48 mesiacov.

12:45 Druhý scenár

„Ak prenajímateľ nebude až taký ústretový a dá mu zľavu 40 percent, toľko isto prispeje štát. Nájomcovi by ostalo 20 percent nájmu s tým, že bude mať splátky rozložené na 48 mesiacov,“ vysvetlil premiér.

12:45 Prvý scenár, podľa Matoviča je najbežnejší

„V prípade, že prenajímateľ zľaví z nájmu 50 percent, druhú časť bude tvoriť príspevok štátu,“ informoval Matovič.

12:42 Premiér Igor Matovič informuje o dvoch zásadných zmenách, ktoré schválili na rokovaní vlády. Prvou z nich je nájom, o ktorom sa diskutovalo dlhé týždne. Príspevok na nájom sa bude môcť realizovať v troch scenároch.

12:05 Vláda dnes s pripomienkou schválila návrhu zákona o zájazdoch

Podľa predloženého materiálu, ktorý pripravilo ministerstvo hospodárstva, by cestovné kancelárie mohli klientom ponúknuť odloženie poskytnutia zájazdu alebo iné alternatívne riešenie. Určité skupiny cestujúcich by mali mať možnosť odklad odmietnuť. Do parlamentu by mal byť predložený spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

12:00 Za členku Súdnej rady vymenovala vláda Katarínu Javorčíkovú

Vláda na svojom stredajšom zasadnutí schválila Katarínu Javorčíkovú za členku Súdnej rady. Kabinet tak doplnil doteraz neobsadené tretie miesto v rámci nominantov vlády. Na konci apríla vláda schválila len dvoch kandidátov na tri voľné miesta – Juraja Klimenta a Evu Mišíkovú. Dnešným schválením skompletizovali personálne obsadenie 18-člennej najvyššej sudcovskej rady. Funkčné obdobie členov Súdnej rady SR je päť rokov.

Zdroj: Úrad Vlády SR

11:55 Zamestnávatelia, ktorým klesli tržby, dostanú odklad platenia poistného

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) dostanú viac času na zaplatenie poistného. Podmienené to ale bude poklesom tržieb o 40 % a viac. Vláda v stredu schválila návrh nariadenia, ktorým sa ustanoví odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec a za máj tohto roka, a to do 31. decembra tohto roka.

11:49 Štátny tajomník ministerstva školstva Ivan Husár, v ktorého gescii je oblasť športu, ocenil Guľášovu aktivitu v Nadácii SOŠV i prehľad o oblasti, ktorá sa týka činnosti a cieľov Fondu na podporu športu. „Chceme, aby fond začal naplno fungovať i vzhľadom na to, že doteraz sa kreoval administratívny základ fondu, samotná realizačná činnosť sa začína teraz,“ uviedol Husár.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

11:45 Príspevok na udržanie pracovného miesta sa nebude brať ako príjem

Príspevok z „Prvej pomoci“ na udržanie pracovných miest sa nebude započítavať ako príjem, podmienky na odklad platenia poistného na sociálne poistenie za máj tak splní viac zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). Vláda doplnila svoje nariadenie o spôsobe výpočtu poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, na základe ktorého sa určuje výška príspevku „Prvej pomoci“.

Zdroj: Úrad Vlády SR

11:36 Novou podpredsedníčkou SŠHR bude Zuzana Šubová

Novou podpredsedníčkou Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR bude od 21. mája Zuzana Šubová. Šubová na poste podpredsedníčky SŠHR SR nahradí Luciu Gocníkovú. To, že podpredsedníčkou hmotných rezerv bude Šubová, avizoval minulý týždeň minister hospodárstva Richard Sulík. Predsedom SŠHR je od 15. mája Ján Rudolf. Na návrh vicepremiéra a ministra hospodárstva Richarda Sulíka o tom rozhodla 14. mája vláda. Tá zároveň zrušila dočasné poverenie pre Luciu Gocníkovú, ktorá úrad riadila po odvolaní dnes už trestne stíhaného Kajetána Kičuru.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

11:15 V čele správnej rady Fondu na podporu športu bude Dušan Guľáš

Na čele správnej rady Fondu na podporu športu je od stredy Dušan Guľáš. Súčasného predsedu Správnej rady Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru vymenovala do funkcie vláda. Ministerstvo školstva návrh na vymenovanie nového predsedu predložilo na rokovanie kabinetu vzhľadom na to, že doterajší predseda Jozef Gönci sa 18. mája vzdal funkcie.

Ivan Husár, štátny tajomník ministerstva školstva Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Fond na podporu športu kreovali v závere roka 2019. Jeho cieľom je zabezpečiť efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie SR, ale aj športu pre všetkých, i zdravotne znevýhodnených ľudí. Najvyšším, výkonným a štatutárnym orgánom fondu je správna rada, jej členovia majú päťročný mandát.

10:45 Za najdôležitejší bod aktuálneho rokovania vlády považuje Krajniak predĺženie poskytovania pomoci štátu. Predstavenú pomoc pre nájomcov považuje za fér. „To, čo sa neodpustí, to bude mať možnosť (prenajímateľ) splácať 48 mesiacov,“ načrtol. Za férovú považuje aj nemožnosť zrušiť nájom, alebo zvýšiť nájom počas danej lehoty.

10:40 Voľná nedeľa neovplyvní zamestnanosť či obraty

Krajniak si nemyslí, že by "voľná nedeľa" ovplyvnila zamestnanosť alebo obraty spoločností. „Spôsobí to iba to, že obrat sa urobí v šiestich dňoch namiesto siedmich dní,“ poznamenal.

10:35 Aj minister práce Milan Krajniak si vie predstaviť zákaz nedeľného predaja, za by bola podľa neho aj väčšina prevádzkovateľov obchodných centier a odborárov. Dohoda o tejto otázke podľa neho ešte nie je.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

10:25 Mičovský si nemyslí, že by nastal nejaký problém alebo výpadok v ekonomike, ak by boli obchody zavreté. Podľa neho by to obchodníci uvítali.

10:20 „Po koronakríze sme pochopili, že vieme meniť svoje návyky pomerne rázne, keď nás k tomu niečo tlačí,“ uviedol Mičovský.

10:15 Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský uviedol, že je z generácie, ktorá bola zvyknutá na to, že od soboty do pondelka nenakúpili. „Som presvedčený, že všetko potrebuje svoj oddych. Myslím si, že keby boli v nedeľu obchody zatvorené, tak by sme vniesli do krajiny rytmus oddychu, ktorý by vyhovoval väčšine obyvateľov,“ uviedol.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Vláda bude riešiť cestovné kancelárie i udržanie zamestnanosti

Vláda SR by sa mala na stredajšom zasadnutí vrátiť k návrhu zákona o zájazdoch. V pondelok kabinet rokovanie o tomto bode prerušil. Podľa predloženého materiálu, ktorý pripravilo ministerstvo hospodárstva (MH) SR, by cestovné kancelárie mohli klientom ponúknuť odloženie poskytnutia zájazdu alebo iné alternatívne riešenie. Určité skupiny cestujúcich by mali mať možnosť odklad odmietnuť.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Na programe je aj návrh na predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie. Medzi ďalšími bodmi je ďalšie opatrenie reagujúce na ekonomický dosah pandémie nového koronavírusu. Konkrétne návrh nariadenia umožňujúceho odklad platby poistného do Sociálnej poisťovne. Vzťahovať sa bude na zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorým poklesli tržby najmenej o 40 percent.

V predložených, no zatiaľ nezaradených materiáloch na rokovanie je takisto návrh na vymenovanie novej podpredsedníčky Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR), ale aj návrh predĺženia kontrol na hraniciach s Rakúskom, ČR, Maďarskom a Poľskom do 26. júna 2020.