Odvážna žena! Marcinková s bruškom v parlamente stále naplno pracuje, tehotenstvo jej spríjemňuje manžel

Marcinkovú sme zachytili, ako sa premáva po chodbách národnej rady v tmavom oblečení s rúškom na tvári. Zdá sa, že na pôrod má poslankyňa ešte niekoľko mesiacov času, no vo svojej práci nepoľavuje. Opýtali sme sa jej na podrobnosti o blížiacom sa pôrode. "Čakáme dievčatko, k čomu som sa už verejne priznala na sociálnych sieťach. S tehotenstvom sme na polceste. Ešte máme pred sebou zopár mesiacov," povedala pre Topky poslankyňa.

Nápomocný manžel

Marcinková si prešla aj náročným obdobím, tak ako každá tehotná žena a budúca rodička. "Každá žena tehotenstvo zvláda inak, ja som mala mesiace, kedy to bolo fyzicky náročné, ale manžel mi to veľmi uľahčil. V domácnosti ma odbremenil od všetkých povinností, takže som mala priestor naplno sa venovať poslaneckej práci a mať aj dostatok oddychu pre bábätko," pripomína Marinková.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar



Situácia doma sa zmenila príchodom koronavírusu

Keďže poslankyňa má za manžela známeho športovca, je prirodzené, že príchod koronavírusu zmenil fungovanie aj doma. "Manžel je profesionálny športovec, hokejista, ktorým pandémia výrazne zasiahla do fungovania. Od polovice marca zrušili hokejovú súťaž, a odvtedy sme spolu doma a trénuje iba individuálne. Je to trošku šťastie v nešťastí. Napriek tomu, že sa nemôže venovať svojej profesii, prišiel o časť príjmov, tak sme posledné mesiace stále spolu a veľmi si tento čas vážime. Chvíľ pre seba nemáme počas hokejovej sezóny veľa, preto sme aj túto kritickú situáciu dokázali prijať pozitívne, a vážiť si spoločné mesiace a pripravovať sa na rodičovstvo," popisuje Marcinková situáciu doma.

Tehotným ženam adresuje obdiv

"Uvedomujem si, že nie všetky tehotné ženy majú takúto podporu počas tehotenstva alebo ďalej v materstve. Často na to myslím a patrí im môj obdiv. My ženy, sme bojovníčky, máme to v DNA, ale to neznamená, že nás má štát v týchto bojoch nechať samé. Aj preto je jedna z ústredných tém, ktorým sa v politike venujem, rodinná politika s výmimočným ohľadom na rodiny jedného rodiča. Až v 9 z 10 takýchto rodín, je na čele žena. A práve tieto rodiny, sú v súčasnosti najviac ohrozené chudobou. Týka sa takmer 40% z nich. Počas najbližších mesiacov a rokov v parlamente, chcem vynaložiť všetko svoje úsilie, na zlepšenie životných podmienok a adresnej podpory pre tieto rodiny," prezradila Topkám Marcinková.

Práca v parlamente

Dôkazom Marcinkovej činnosti v parlamente je už aj dobre známa správa ombudsmanky Márie Patakyovej, kde jej pri predkladaní správy za rok 2019 robila spravodajkyňnu. Popri tom si ale musel znášať aj nevhodné komentáre poslanca za KDŽP z klubu kotlebovcov Štefana Kuffu, ktorý jú v pléne doslova využíval ako vizuálnu pomôcku.

Tá mu po skončení rozpravy dala jasne najavo, že si vyprosí, aby sa on ako poslanec k nej takto správal. Kuffa vtedy povedal, že poslankyňa sa ako vizuálna pomôcka ponúkla úplne sama. "Osobné útoky na svoju osobu viem spracovať. Rátala som s nimi v politike. Ale tehotenstvo je pre mňa nová situácia a prvý raz som pocítila, aké to je, keď niekto grobianskym spôsobom hovorí o vašom dieťati. Veľmi ma to nahnevalo. Dieťa je úplne iný prah citlivosti, aký má človek sám k sebe," povedala v rozhodove pre Denník N Marcinková.

Tehotenstvo oficiálne oznámili pred mesiacom

Marcinková čaká dieťa so známym slovenským hokejovým reprezentantom Tomášom Marcinkom, s ktorým túto radostnú novinu oznámila na Instagrame zhruba pred mesiacom. "Pamäťám si na dni, keď som sa modlila za to, čo mám s Tomášom dnes - rodnu. Nekonečne vďačná, budeme rodičia," napísala rozradostnená Marcinková koncom apríla na sociálnej sieti.