Boj o pozíciu dekana jednej z fakúlt STU vrcholí

Ivan Kotuliak

BRATISLAVA - Niekoľkomesačný mocenský boj o pozíciu dekana Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT STU) sa opäť vyostruje. Do tejto pozície je už rok zvolený Ivan Kotuliak, no stále sa objavujú mená, ktoré sa ho snažia spochybniť a odvolať. Najnovšie sa o to pokúsil predseda Správnej rady STU Milan Ftáčnik (sám je zamestnancom konkurenčnej fakulty Fakulty matematiky, fyziky a informatiky).