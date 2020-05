Nový šéf VšZP Strapko deklaroval, že štátna poisťovňa bude hospodáriť efektívne

"Dávam si robotu s kolegami, aby sme sa pozreli na to, ako hospodáriť efektívne. Budeme sa pozerať, aký je štandard a aký nadštandard. Budeme sa to snažiť optimalizovať, aby to bolo kontrolovateľné cez logiku," uviedol Strapko. Poukázal aj na to, že v súčasnosti sa finalizujú aj zmluvy s ambulanciami a nemocnicami, ktoré sa doteraz neuzavreli. Strapko chce tiež, aby sa zadefinovali štandardy pri vyšetreniach, ktoré budú platiť pre každého pacienta.

Strapko vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu. V minulosti pôsobil v súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera či ako generálny riaditeľ poisťovne Aegon. Na poste šéfa VšZP vystriedal Ľubicu Hlinkovú, ktorú odvolal minister zdravotníctva.