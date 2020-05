Diskusiou o športe môžeme upozorniť na jeho dôležitosť vo vzdelávaní, tvrdí Gröhling

"Som veľmi rád, že kritériá sme nastavili dobre. Je to aj na základe toho, že veľa cestujeme a rozprávame sa s učiteľmi, riaditeľmi aj zriaďovateľmi. V Trenčíne sme sa zastavili aj pri športe, lebo šport je veľmi dôležitou súčasťou vzdelávania. Začnime rozprávať o športe, aby sme vytvorili spoločenský tlak, že je dôležitý a nemá byť iba na okraji. V najbližšom období musíme do podpory mladých ľudí a športovísk investovať financie. Aj keď sa nachádzame v takej situácii, v akej sa nachádzame," povedal minister školstva.

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška vysvetlil, že stredoškolský kampus sa skladá z viacerých stredných škôl, športovísk aj novobudovanej hokejovej akadémie. "Minister školstva rokoval s riaditeľmi, ako dopadli prijímacie pohovory a ako sa riešili maturity. V stredoškolskom kampuse sme navštívili strednú priemyselnú školu stavebnú. O odborné vzdelávanie je v TSK veľký záujem a sme lídrom v systéme duálneho vzdelávania," podotkol Baška.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Minister školstva sa zoznámil tiež s projektom novej hokejovej akadémie, ktorá vzniká vďaka spolupráci TSK a Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). "Hokejová akadémia by bola pilotným projektom na Slovensku a dobrým príkladom aj pre ostatné samosprávne kraje. Verím, že podporu pre šport nájdeme. Myslím si, že je to unikátna príležitosť, ako spojiť šport a vzdelanie. A pre študentov stredných škôl zabezpečiť kvalitné vzdelanie aj športovú prípravu na jednom mieste," doplnil prezident SZĽH Miroslav Šatan.

"Akadémia by mala byť motiváciou hlavne pre rodičov. Pretože spojí kvalitnú športovú prípravu a kvalitný vzdelávací program. Takže sa budú pod jednou strechou vychovávať kvalitní ľudia pre budúci pracovný trh. A, samozrejme, budeme radi, keď z nich budú aj vynikajúci hokejisti a športovci," dodal Šatan.

V ďalšej hokejovej kariére by sa chcel na strednej škole rozvíjať aj hráč HK Havrani Piešťany Samuel Adamčík. "Testy boli ťažké na výkonnosť, ale sme športovci a musíme to zvládať. Hokej som si vybral odmalička a stále ma baví. Ešte som nerozmýšľal nad tým, že by som ho chcel vymeniť za iný šport," povedal po výkonnostných prijímacích testoch.