Súkromné zdravotné poisťovne by mali využiť svoje zisky z minulosti, povedal Heger

BRATISLAVA - Súkromné zdravotné poisťovne (ZP) by mali využiť v aktuálnej situácii svoje zisky z minulosti. V stredu to po rokovaní vlády povedal minister financií Eduard Heger (OĽaNO).

Takýto krok nepovažuje "za neférový". Heger zdôraznil, že štát je vlastníkom len Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), kým súkromné ZP Dôvera a ZP Union majú svojich akcionárov. "My sa musíme postarať o to, aby štátna poisťovňa mala dosť peňazí na prefinancovanie tých úkonov svojich poistencov, ktorých má. Súkromné poisťovne by v prvom rade mali použiť zisky z minulých období na to, aby sa postarali v ťažkých časoch o svoju firmu," komentoval.

Rovnako si myslí, že ak akcionári súkromných zdravotných poisťovní potrebujú pomoc štátu, ten môže vstúpiť s kapitálom do týchto zdravotných poisťovní, ale bude v nich mať svoj podiel. Heger tiež poukázal na to, že keď boli súkromné zdravotné poisťovne v zisku, so štátom sa oň nedelili. "Keď sú zisky, každý má svoj. Keď sú straty, štát – príď na pomoc," dodal s tým, každý akcionár má byť zodpovedný voči svojej firme.