Nehoda pri Čadci vzala život školáčke (†14): FOTO Zvodidlá smrti?! Ostrieľaný odborník o desivej tragédii

Auto, v ktorom sedela skupinka mladých ľudí, skončilo doslova prepichnuté zvodidlami. Mnohých práve táto skutočnosť zaskočila. "Tie zvodidlá by mali auto udržať na ceste, nie ho ešte rozpárať," znel jeden z názorov na sociálnej sieti. "Každý rieši vek, ale to, že zvodidlá nesplnili účel a prebehli skrz auto, nikoho netrápi," doplnil ďalší z komentujúcich.

Odhliadnuc od ostatných okolností, ktoré zatiaľ polícia úplne neupresnila, mohlo ísť teda o zvodidlá smrti? Zmenilo by sa niečo, ak by na osudnom mieste boli osadené inak? Na názor sme sa opýtali ostrieľaného odborníka.

"Zvodidlá sú umiestnené na úseku, kde je výškový rozdiel medzi cestou a ďalším pozemkom. Sú tam z bezpečnostného hľadiska. Logicky plnia svoju funkciu," reagoval dopravný analytik Ján Bazovský. Podľa jeho názoru sú zvodidlá ukončené štandardným spôsobom, podľa normy.

Zdroj: Facebook/ATE

"Začínajú od úrovne vozovky a sú vedené do požadovanej výšky, ako stanovuje technická norma," dodal pri pohľade na zábery pred nehodou, ktoré nám poskytol čitateľ, aj po nej, ktoré zverejnili záchranné zložky. "Videl som zábery, išlo o nešťastný spôsob nárazu, ale v tomto prípade to vyzerá, že zvodidlá boli naozaj osadené podľa predpisov," poznamenal.

Bazovský vysvetlil, že dané zvodidlá sú do protismeru jazdy spravidla ukončované vertikálnym spôsobom, čiže znížením výšky. Tak to je aj v tomto prípade. Pre vysvetlenie, začínajú od zeme a dvíhajú sa smerom nahor, ide o takzvaný postupný nábeh, teda výškový.

Zdroj: tip čitateľa/Sta ni slav

Dodal, že v určitých prípadoch môžu byť zvodidlá ukončené aj horizontálnym vychýlením do strany. "Takýto spôsob sa využíva napríklad v prípade, ak by za zvodidlami alebo vedľa cesty bola nejaká prekážka, napríklad technická stavba, plynová prípojka a podobne. Zvodidlá by v takom prípade slúžili na to, aby nedošlo pri náraze k poškodeniu takejto stavby," spresnil.

Rolu zohráva veľa faktorov

Bazovský dodal, že samotnú príčinu akejkoľvek smrteľnej nehody je ťažké určiť a už vôbec sa to nedá z fotografií. "Otázkou je, či nebola príčinou neprimeraná rýchlosť, že vodič jednoducho nestihol zatočiť vozidlom do zákruty. Prípadne dostal šmyk, začal manévrovať a skončilo to takto," okomentoval možné scenáre odborník.

Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republiky

Ak by podľa neho išlo vozidlo v priamom smere jazdy, nabehlo by zvodidlá. A vzhľadom na to, že pod prednou kapotou je motor, by pravdepodobne nedošlo až k takej deformácii auta, že by sa zvodidlá dostali do kabíny. "Je to šikmá plocha, auto by to nadvihlo a prevrátilo by sa. Podľa môjho názoru pravdepodobne narazili bokom, alebo sa prevrátili a nabehli tak na zvodidlá," dodal a zdôraznil, že keďže nebol na mieste, ide o len o špekulácie, ako sa to mohlo stať.

Na základe záberov ale vníma celú situáciu tak, že vozidlo muselo nabehnúť na zvodidlá v takej nešťastnej polohe, že sa dostali do vnútra. "Všetko je vecou súdneho znalca, ktorý posúdi, akým spôsobom došlo k nárazu," uzavrel Bazovský.

K hrozivej udalosti došlo v pondelok pred 15. hodinou na ceste tretej triedy v obci Radôstka. Na miesto okamžite smerovali všetky záchranné zložky, vrátane leteckých záchranárov. Žiaľ, len 14-ročnej dievčine už pomôcť nedokázali.

Isté je, že alkohol sa pod nehodu nepodpísal. Podľa polície ho u vodiča nepreukázala vykonaná dychová skúška. Hmotná škoda bola predbežne vyčíslená na 4 550 eur. Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku tragickej dopravnej nehody sú v súčasnosti predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.