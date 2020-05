Testy na KORONAVÍRUS má za sebou asi polovica zamestnancov a klientov ZSS v banskobystrickom kraji

Spolupracujúca zdravotná firma zrealizovala navyše do 15. mája aj 578 testov metódou PCR u zamestnancov deviatich domovov sociálnej starostlivosti z celkovo 30 v pôsobnosti BBSK. "Zároveň v prípade potreby a plánovanej prevencie sa vykonáva aj testovanie v zariadeniach sociálnych služieb v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, a to prostredníctvom mobilnej odberovej jednotky," uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.

Do 15. mája bolo takto otestovaných viac ako 300 zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby. Aj toto testovanie je zabezpečené PCR metódou. Testovanie rýchlotestami je podľa hovorkyne samosprávneho kraja asi v polovici, celkovo bude prostredníctvom rýchlotestov otestovaných 8700 klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb (ZSS) nielen v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ale aj obecných a neverejných poskytovateľov.