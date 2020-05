Kočnerova THREEMA: Jeho právnik sa vraj stretol s Gálom, Technopol „mal ísť do kelu“

Informáciu priniesol Denník N. Informácie vyplývajú z novej komunikácie v Kočnerovej Threeme, ktorú polícia našla pred pár týždňami medzi vymazanými správami. Marian Kočner, ktorý je momentálne vo väzbe, sa snažil v máji 2018 cez svojho právnika Šabíka dostať k vtedajšiemu ministrovi spravodlivosti Gálovi.

Sľúbil, že to pošlú do kelu

Vymazané správy hovoria o tom, že sa Šabíkovi stretnutie nakoniec podarilo a Gál mu mal sľúbiť pomoc. Kočnera však potom vzali do väzby kvôli kauze zmeniek TV Markíza a situácia nabrala iný smer. Kočner si so Šabíkom písal o pol štvrtej popoludní pred dvoma rokmi 18. mája. „Ty si s tým Gálom už bol?“ pýtal sa Kočner. Šabík odpovedal, že „bol, sľúbil, že to pošlú do kelu“. „Super, ďakujem. Si mi to nepovedal,“ odpovedal Kočner.

Vzápätí Kočner napísal sudcovi Vladimírovi Sklenkovi. „Minister je vyriešený. Pošle Palu do péčka,“ napísal. Debata sa podľa denníka týka kauzy Technopol a sudkyne Miriam Repákovej. Partner advokátskej kancelárie Taylor Wessing Radovan Pala poslal na ministerstvo spravodlivosti 14. marca 2018 podnet na začatie disciplinárneho stíhania sudkyne Repákovej. Základom podnetu bolo, že Repáková postupovala v konaní o určenie vlastníctva akcií spoločnosti Technopol Servis svojvoľne a zaujatým spôsobom. Repáková bola z celého podnetu nervózna.

Mal by zasiahnuť GG

Kočner na celú vec naliehal aj 4. júna. „Ako stojí to preverovanie, čo spustilo MS na Repákovú? Potrebovali by sme kladnú odpoveď. Tu už by mal asi zasiahnuť GG,“ písal Kočner. „GG sľúbil, že to pošle preč. Idem zdôrazniť, že by bolo dobre čím skôr,“ odpovedal Šabík. Kočner o tom vzápätí informoval aj Repákovú. „Ideme dnes za GG. Nech urýchli to tvoje ‚preverovanie‘,“ napísal jej Kočner.

Repáková následne prosila Kočnera, aby jej dal vedieť, ako dopadli. Kočner ju uistil, že to bude dobré a že „GG sľúbil už minule že to odj**e“. „Radšej, lebo potom môže byť akože iný politický tlak naňho,“ napísala Repáková. V te istý deň podľa komunikácie, ktorú zverejnil denník, sľúbila Kočnerovi pomoc cez Threemu aj vtedajšia štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti za Smer Monika Jankovská. „Ukľudni R, budem to strážiť v rámci svojich možností. Vyjadrila som sa, že si vyžiadame spis a po preštudovaní spisu zvážime, či je dôvod na podanie disciplinárneho návrhu. Bez preštudovania spisu to nejde,“ písala Jankovská.

Gál stretnutie popiera

Kočner sa mal tešiť z toho, že Gál sa stane ministrom spravodlivosti. „Je to veľký kamarát Šabíka,“ písal vtedy Sklenkovi. Gál aj Šabík vtedy televízii Joj povedali, že jeden druhého nepoznajú. Teraz už priznali, že sa párkrát stretli, no nikdy nehovorili o Repákovej. „Možno som ho stretol na galantských trhoch asi dvakrát v živote,“ povedal bývalý minister. Šabík je spolužiakom bývalého Gálovho advokátskeho partnera.

Šabík odpovedal podobne ako Gál. „Nebol som s ním a videl som ho možno dva-trikrát v živote na nejakej spoločenskej akcii.“ Na ministerstve vraj fyzicky nebol. Autentickosť správy nevie potvrdiť, „eventuálne to mohlo byť niečo na úrovni nech mi dá pokoj“. Gál sa ešte pred voľbami rozhodol odísť z politiky. Šabík je napriek viacerým podozreniam stále advokátom.