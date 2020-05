Mamojkovho nástupcu by mohli voliť podľa doterajších pravidiel, pripúšťa Kolíková

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Pri voľbe nového ústavného sudcu by mohli platiť doterajšie pravidlá. Pripustila to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) po štvrtkovom rokovaní vlády. Vládny program pritom počíta so zmenami pri obsadzovaní Ústavného súdu (ÚS) SR. Podľa Kolíkovej nemusia byť do voľby prijaté. Miesto sa uvoľnilo po odstúpení Mojmíra Mamojku.