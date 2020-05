O novele, ktorou sa má zaviesť nová aplikácia, bude plénum rokovať zrýchlene

Poslanci budú o novele rokovať v skrátenom legislatívnom konaní

Zdroj: Kancelária NR SR

BRATISLAVA - Občania SR by mohli namiesto štátnej karantény využívať mobilnú aplikáciu, ktorou by sa zaviedla tzv. inteligentná karanténa. Vyplýva to z vládnej novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o elektronických komunikáciách. Poslanci budú o novele rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.